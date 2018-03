Dois pra cá Zizi Possi contracena com João Bosco como convidada ilustre do tributo que o Som Brasil presta ao cantor e compositor na edição desta sexta-feira (ou melhor, na madrugada para sábado), na Globo. No repertório, O Bêbado e a Equilibrista e Dois Pra Lá, Dois Pra Cá.