Dois irmãos brincam de salvar a Terra

''''Como estão Lucy e Luiz Carlos Barreto?'''' No meio da entrevista com o poderoso Robert Shaye, presidente da New Line e diretor de Mimzy, a Chave do Futuro, que estreou ontem, ele dispara a pergunta que pega o repórter desprevenido. De onde Shaye conhece o casal de produtores brasileiros? ''''São bons amigos de muitos anos atrás'''', ele explica. A história é interessante e merece ser contada. Quando Shaye fundou a New Line nos anos 60, a empresa, independente, distribuía filmes de arte nos EUA. ''''Ganhei muito dinheiro com Oito e Meio e Macunaíma'''', ele admite. Alicerçada no sucesso comercial dos filmes de Federico Fellini e Joaquim Pedro de Andrade, entre muitos outros, a New Line cresceu até produzir gigantes do cinemão, como a trilogia O Senhor dos Anéis. Pode-se dizer, portanto, que existe dinheiro brasileiro na origem da saga mítica que Peter Jackson adaptou da obra monumental de JRR Tolkien. Mimzy representa a realização de um sonho antigo de Robert Shaye, que nasceu em Detroit, Michigan, em 1939. Ele sempre foi atraído pela história do casal de irmãos que descobre uma caixa e encontra nela os signos de um enigma que, ao ser resolvido, poderá representar a salvação da Terra. Esta foi sempre a história que Shaye quis contar. ''''Tem magia, sabedoria. Mais do que fazer, foi o filme que eu sempre quis ver.'''' Qual foi a maior dificuldade para chegar ao filme? ''''A primeira, vamos dizer assim, foi o roteiro'''', ele explica. ''''A história é muito tênue e, em todas as tentativas anteriores, eu nunca consegui montar um script que resolvesse os problemas da narrativa. Em geral, eles delineavam uma situação e não iam adiante. Ficavam redundantes, girando sempre em torno da mesma coisa. Era preciso trabalhar toda a combinação de elementos. A caixa, os irmãos, a família, os sinais.'''' E os efeitos? ''''Vou lhe dizer uma coisa. Há cinco anos eu não conseguiria fazer este filme, porque certos efeitos que são nele fundamentais ainda não haviam sido desenvolvidos. A tecnologia dos efeitos especiais desenvolveu-se muito desde os anos 60. George Lucas deu uma contribuição extraordinária por meio da Industrial Light and Magic e Peter (Jackson), na Nova Zelândia, construiu uma fábrica de sonhos que pode tudo viabilizar. Mesmo assim, eu lhe digo - e Sam Raimi diria o mesmo por O Homem-Aranha 3 -, certos filmes colocam problemas de difícil solução. Não se trata do efeito pelo efeito, mas do efeito a serviço de uma história. O que sempre me encantou em Mimzy é que se trata de um conto moral. No limite, a história do crescimento dos irmãos é também a da redenção da Terra. Estamos vivendo uma era de muita destruição. Se não formos responsáveis, terminaremos por nos destruir.'''' O cinema, principalmente a ficção científica, tem trabalhado muito com essa idéia de um futuro ameaçador - um futuro ''''que já chegou'''', concorda Robert Shaye. ''''Você pode achar que nossa história é um simples divertimento, mas, sinceramente, prefiro vê-la como um chamado à responsabilidade.'''' Na conversa com o repórter do Estado, ele viaja no tempo. Lembra como sua empresa de distribuição tornou-se produtora. Para um superprodutor de Hollywood, Shaye tem um gosto sofisticado. Oito e Meio é um de seus filmes preferidos, e não apenas porque ganhou muito dinheiro com ele. ''''Fellini foi o maior, mas meu filme favorito, entre todos os que ele fez, é La Strada (A Estrada da Vida)'''', ele esclarece. Sobre Macunaíma, diz que o humor de Joaquim Pedro era, e continua sendo, desconcertante para as platéias norte-americanas. ''''Nosso público é puritano e não é dado a contemplar as sutilezas éticas de um filme que, na aparência, é muito grosseiro e vulgar, mas só na aparência.'''' Finalmente, anos depois que o terceiro filme da série O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, ganhou o Oscar de melhor filme e direção (em 2003), o repórter do Estado vai descobrir a resposta para uma pergunta que sempre o assombrou (e, como ele, a milhões de fãs do filme pelo mundo todo). O que Peter Jackson, um obscuro diretor da Nova Zelândia, fez para convencer a New Line, que produziu o filme, de que ele era o homem certo na função? ''''Peter bateu na porta de todos os grandes estúdios de Hollywood. Quando ele chegou à New Line, toldos já lhe haviam dito não. Fomos os últimos a quem ele recorreu, mas isso não foi um problema.'''' O repórter observa que o filme, na forma como se apropria e veicula conceitos da cultura erudita para as massas, aponta o rumo do cinema do futuro. ''''Sempre tivemos muito claro que esta era a aposta de Peter'''', Shaye esclarece. Mesmo assim, cabe a insistência - não foi arriscado colocar um projeto tão grande na mão de um diretor que, afinal de contas, não tinha um grande nome? ''''Foi a vantagem de haver trabalhado com filmes de arte. Isso dá uma abertura para ousar mais, para fugir ao convencional. Peter nos apresentou um projeto muito maduro, no qual roteiro e realização, com todas as etapas no desenvolvimento de efeitos especiais, estavam perfeitamente integrados. Ele nos mostrou fotos e vídeos dos locais em que pretendia filmar e que nos pareceram grandiosos, mas, acima de tudo, ele nos mostrou seu filme Almas Gêmeas.'''' Baseado numa história real que abalou a Nova Zelândia, Almas Gêmeas conta a história de duas garotas - uma delas interpretada por Kate Winslet - que, como os assassinos de A Sangue Frio, são inofensivas, isoladamente, mas formam uma terceira personalidade quando juntas. As duas tornam-se amigas obsessivas. Projetam-se num universo de fantasia habitado por criaturas disformes (Heavenly Creatures é o título original.) Quando a mãe de uma resolve separá-las, as duas a matam. ''''É um filme sobre escolhas morais e este é o tema que o Anel coloca o tempo todo para seus possuidores'''', observa o repórter. Exatamente, diz Robert Shaye, que acredita no cinema como instrumento de idéias. ''''Não é por querermos divertir que temos de ser insensíveis à discussão moral. Seria muito irresponsável de nossa parte'''', ele conclui.