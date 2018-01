Dois detidos na Turquia por tentar vender quadro que seria de Van Dyck

As autoridades turcas detiveram em Istambul dois homens por tentarem vender um quadro que poderia ser do célebre pintor flamenco do século XVII Anton Van Dyck, informou neste domingo a imprensa turca.

A pintura, considerada perdida, foi descoberta em Istambul quando dois homens de negócios da Geórgia tentaram vendê-la a um policial turco que se fez passar por comprador.

Os dois homens foram detidos em um hotel de luxo do bairro histórico de Topkapi, onde tentaram fechar a transação por 14 milhões de dólares (12,5 milhões de euros), segundo a imprensa.

Vários especialistas de arte em Istambul asseguram que a obra é um original de Van Dyck, embora a informação não tenha sido confirmada.

Considerado um dos grandes pintores da história, Anton Van Dyck criou mais de 800 obras antes de sua morte em 1641, aos 42 anos.