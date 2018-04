Documentário vence festival em Nova York O documentário Três Irmãos de Sangue foi o vencedor do 4º Festival de Cinema Brasileiro de Nova York, encerrado no domingo, no Tribeca Cinemas. O filme ganhou o prêmio Lente de Cristal pela escolha do público. O roteirista Cristiano Gualda recebeu o prêmio, em cerimônia na New School University. O encerramento foi marcado ainda por um show da cantora Vanessa da Matta. Três Irmãos de Sangue, que entra em circuito na sexta-feira em São Paulo, mostra a luta de Betinho, Henfil e Chico Mário que, mesmo portando o vírus da aids, contraído durante seu tratamento da hemofilia, sempre lutaram pela vida.