Documentário tenta decifrar o segredo das tops models

No mundo fashion, Richard Luiz é reconhecido como o ?cineasta da moda?. Atuante no estúdio Protótipo, oficial do São Paulo Fashion Week, Richard faz as projeções das aberturas, filma os desfiles e também dirige as propagandas que passam antes de o show começar. Richard Luiz assina Top Models - Um Conto de Fadas Brasileiro. O documentário teve sua première na segunda à noite no Iguatemi. Havia tantos fotógrafos quanto convidados para a exibição. Você era capaz de ficar cego com tantos flashes, mas fora do mundinho era difícil saber quem daquelas belezas era celebridade. Veja o trailer do filme Top Models Na abertura da sessão, Paulo Borges, o Sr. SPFW, destacou o objetivo social do documentário, produzido com apoio do governo federal e recursos da Lei Rouanet. O filme será lançado em julho nos cinemas e em dezembro em DVD (pela Paris). A renda será destinada a um hospital de Salvador. Tanto quanto um fenômeno de comportamento, Top Models reflete um fenômeno social. Assim como a maioria dos meninos de famílias de baixas rendas sonha com o futebol como possibilidade de ascensão social, o sonho de ser top é o equivalente para as garotas. A passarela pode ser símbolo de beleza e glamour, mas as tops ralam muito para chegar lá. O filme segue as trajetórias de 25 garotas que posaram para um calendário da Luminosidade, a empresa de Borges, no ano passado. Elas contam suas histórias. Não são musas de poetas, são musas que estimulam o consumo. Atendem a um objetivo, ou desejo, do mercado. As tops brasileiras - Gisél, como diz o jornalista americano - são celebradas no mundo todo. Por quê? A beleza, como diria Vinicius, é fundamental, mas atitude e personalidade contam mais. O formato é tradicional, meio TV, a duração parece excessiva. Mas o resultado é atraente e as histórias mostram que o conto de fadas brasileiro envolve muita dedicação e até sacrifício. Não perca Leia também nesta edição o caderno especial que antecipa os looks da atual edição da São Paulo Fashion Week, que começa hoje e vai até segunda.