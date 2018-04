Documentário medita sobre a memória, a vida e a morte

Se existe uma obra que se constrói na dimensão da memória, este é Santiago, documentário de João Moreira Salles. O filme adota o primeiro nome do mordomo da família Moreira Salles, Santiago Badariotti Merlo. João filmou-o em 1992, pouco antes de ele falecer, e não conseguiu montá-lo, por motivos que não ficam bem claros, nem para o cineasta nem para nós. Voltou ao material em 2005 e aí sim o transformou no filme que agora vemos na tela. Temos ali, em primeiro lugar, um personagem e tanto, descendente de italianos, cujo hobby (ou teríamos de usar outra palavra?) era transcrever em folhas de papel biografias de aristocratas, da antiguidade ao presente. Milhares de páginas, saturadas de histórias de reis, rainhas e nobres, escritas ao longo dos anos e das viagens, em casa ou em quartos de hotéis, carinhosamente atadas por fitas que ele fazia vir de Paris. Vemos esse personagem falar, em longos planos parados, no preto-e-branco deslumbrante que se deve ao trabalho do fotógrafo Walter Carvalho. Aos poucos, a ambiência realista do filme parece se encaminhar para o onírico, o mundo dos sonhos. Que é também o mundo da memória, pois o filme evoca Santiago e sua vida, mas também a infância do cineasta João Moreira Salles. Alinham-se à fala de Santiago imagens da antiga casa da família, na Gávea. Imagens tomadas no presente, de uma casa imensa, vazia, povoada de fantasmas que, aos olhos de quem as vê, parecem as do Hotel Overlook, de O Iluminado, de Kubrick. Atrás de cada porta, escondido atrás das colunas, parecem nos espreitar seres do passado, que já pertencem ao mundo das sombras, mas ali estão, de alguma forma vivos e presentes. Essas imagens captadas na filmagem presente se alternam, de vez em quando, com as de filmes domésticos, mostrando o embaixador Moreira Salles na piscina, com a mulher e os filhos pequenos. Registros agora em cores, tomados com alguma pequena câmera de amador. Em Santiago, João reflete sobre esse estranho e fascinante personagem que dá título ao filme. Reflete também sobre a própria infância e seu destino de cineasta. Reflete, no fundo, sobre o próprio cinema documental - o que "documentamos", afinal? Algo que esteja fora da ficção? Onde está o concreto, o "real", atrás do qual vivemos escavando, feito tatus da memória? Sim, sim, porque Santiago, como já se disse, é um filme sobre o passado e o que dele resta. Só que essa constatação - acaciana - ainda diz muito pouco dele. Perdemo-nos na rememoração como em um labirinto, conforme nos dizia Proust. E perdermo-nos ainda é a única maneira de recuperar a memória e a nós mesmos. Ela é em parte real, em parte fantasiosa, delirante, construída como sobre as ruínas de alguma civilização extinta. Como saber? Há um momento, sublime, em que o âmago da história parece em via de ser tocado. Mas o cineasta de 1992 não quer ouvir e se desvia. Vacilo que o documentarista experiente de 2005 não se exime de apontar. O filme é feito assim de vácuos e buracos negros. Como se, através do seu personagem, o artista que é João Moreira Salles procurasse de alguma forma aproximar-se de algo que não pode ser apreendido. Um mistério próximo e distante, algo em que o cinema sempre aspira a se converter, nessa filmagem do invisível buscada por gente como Tarkovski e Kieslowski. Santiago não é apenas o resgate de um personagem, por fascinante que seja. É a prática de um cinema que poderíamos chamar de metafísico, em falta de definição melhor. Ao rondar aquela figura e deixá-la falar do fantasioso mundo aristocrático, o que busca é um pouco da essência da vida, daquilo que a vida, tradução do destino trágico do homem, concede transmitir às imagens e, portanto, ao cinema. João Moreira Salles inaugurou o registro impiedoso da violência urbana associada ao tráfico com o hoje clássico Notícias de UMa Guerra Particular. Investigou o mundo dos jogadores profissionais (em companhia de Arthur Fontes) na trilogia chamada Futebol. Com esse filme, que estava empacado por motivos insondáveis (ele deve ter boas explicações para isso, mas quem sabe no fundo por que uma obra desse quilate fica parada desde 1992?), João encosta a mão no mistério. Dizem que anda em crise criativa. Não é à-toa. O que fará depois de Santiago? Santiago (Brasil/2006, 80 min.) - Documentário. Dir. João Moreira Salles. Espaço Unibanco 3 - 14h30, 16h20, 18h10,20 h, 21h50. Cotação: Ótimo