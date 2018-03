Doação de peso AMELIA TOLEDO: Este ano foi concluída, por meio de Lei Municipal de Incentivo, uma importante doação à Pinacoteca do Estado: 22 obras de Amelia Toledo, nome fundamental da arte brasileira. Pinturas, objetos e esculturas, realizadas por ela desde a década de 1950, foram incorporadas ao acervo da instituição graças à ação da Engeform Construções e Comércio Ltda. e da própria artista, e estão agora em exibição no 3.º andar da Estação Pinacoteca. "Tínhamos apenas uma pintura da Amelia", diz Marcelo Araújo, diretor do museu. A imaterialidade da cor tão cara às pinturas de Amelia aparece em duas obras sobre papel - uma com círculo azul, outra, com branco -, mas há ainda outros destaques, como o livro-objeto Divino Maravilhoso, de 1971, feito em homenagem a Caetano Veloso; as esculturas Fatias de Horizonte; as obras interativas da série Glu-Glu (1968); até chegar à sua pesquisa com as pedras, em Impulso do Jaspe (2008).