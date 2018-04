Do quadro vazio à sofisticação plástica

Morreu o cineasta da imagem, cujos filmes dão primazia ao visual, não apenas pela plástica sofisticada de seus enquadramentos, mas também à maneira como equacionam enredo e imagem. As histórias de Michelangelo Antonioni têm com freqüência vários ingredientes dos filmes de ação e suspense: personagens desaparecidos, perseguições, traições e mortes. Entretanto, apesar de aguçar a curiosidade do espectador, Antonioni destrói rapidamente as expectativas criadas. Ao fraudar as especulações e não substituí-las por outras, interrompe o jogo inferencial ao qual o cinema clássico, como o de Hitchcock, nos habituara. A crítica italiana chegou a falar em filme policial às avessas. Mas tampouco se trata de evidenciar, por meio de uma desconstrução, as estruturas do suspense, como faz uma parte do cinema moderno. Antonioni simplesmente abandona o gênero sem nenhuma explicação. Ao elaborar um esquema que de certo modo não leva a parte nenhuma, acaba diluindo a ação e diminuindo o número de acontecimentos narrados. Trata-se de uma forma de subtração do conteúdo ficcional. Desde o curta-metragem Netezza Urbana (1948), as intermináveis caminhadas de seus personagens, sem objetivo diegético definido, já mostram que as histórias não possuem fortes liames causais. Essas passagens também são alongadas porque as seqüências, em geral, começam e terminam com enquadramentos vazios. Para os críticos das décadas de 60 e 70, essa maneira elíptica e arrastada de narrar realça não o drama, mas a problemática do tempo, enquanto mecanismo que corrói a própria narrativa e manifesta o fluxo das consciências ou o reflexo dos estados internos dos personagens. O mérito de Antonioni seria, então, "desteatralizar" o cinema, dando aos filmes a complexidade da estrutura do romance moderno. A conhecida tetralogia, formada por A Aventura (1959), A Noite (1961), O Eclipse (1962) e O Deserto Vermelho (1964), foi considerada um marco do cinema de atmosfera, que tem como tema existencial a incomunicabilidade, sinal da introspecção dos heróis burgueses de Antonioni. Essa leitura aprofundou a noção de "neo-realismo interior" que André Bazin fora o primeiro a aplicar a suas fitas. Por seu caráter intimista, Crimes d?Alma (1950), Os Vencidos (1952), A Senhora sem Camélia (1953), As Amigas (1955) e O Grito (1957) passaram assim a ser distinguidos dos filmes clássicos de ação e dos filmes neo-realistas. Mas essa abordagem desconsidera que a subtração do conteúdo ficcional, a reiteração do quadro vazio e a sofisticação plástica dos enquadramentos criam tal ambigüidade narrativa que a ficção, de cunho existencial, parece insuficiente para entender aquilo que realmente importa nas imagens de Antonioni. Na década de 80, os comentadores substituíram o tema da introspecção pela questão da relação entre ambiente e personagem, em que predomina a superfície material do mundo. Assim, o nouveau roman passou a ser considerado um dos modelos para entender Blow-Up (1966), Zabriskie Point (1970), Profissão: Repórter (1974) e Identificação de Uma Mulher (1982). Entretanto, embora deixe os personagens confinados à superfície, Antonioni não os desintegra no ambiente objetual, como faz o nouveau roman. Apesar da autonomia da câmera, mais freqüente a partir de O Deserto Vermelho, os personagens ainda são o objeto perseguido pelo aparelho. Por isso, tanto a interioridade quanto a radical objetualidade são insuficientes para explicar o cinema de Antonioni. Além de tornar elíptica a narrativa, a primazia da imagem enquanto superfície obriga o espectador a demorar-se nos elementos visuais do quadro isolado, de modo que os planos têm tanta importância quanto a montagem. Redefine-se, assim, a imagem cinematográfica: ela deixa de ser mera ilustração de um enredo e se torna criadora de sentido. Reduzir as seqüências "plásticas" a "tempos mortos" narrativos, como se faz com freqüência, é neglicenciar esse aspecto de seu cinema, dando primazia à questão temporal sobre o elemento espacial. Antonioni filma o espaço urbano quando as superfícies arquitetônicas ainda estão visíveis, não ocultas pela turba de pedestres ou automóveis. Os cenários não são fundo, mas personagens, mesmo porque as imagens das cidades raramente reproduzem fachadas. Em geral, são fragmentos de construções que destacam composições geométricas e deixam na periferia da tela os elementos da cena: os personagens estão quase sempre circulando, saindo do quadro ou se perdendo na profundidade das perspectivas. A própria luz reforça o vazio das imagens. As cidades abstratas de Antonioni levam até as últimas conseqüências os traçados geométricos das reformas urbanísticas que se iniciaram com o capitalismo e transformaram o espaço público em extensões neutras. As amplas e longas avenidas já não são lugares apropriados para a encenação de acontecimentos, mas áreas de pura circulação. Coerente com esse modo de compor o ambiente, Antonioni capta os personagens no momento do gesto interrompido e do olhar perdido no horizonte, no instante da pura opacidade facial. Segundo Ismail Xavier, os trejeitos desses rostos não valem como expressão fisiológica de uma interioridade, mas como imagens que põem a subjetividade em seu contexto, de modo a compor a fisionomia de um tipo social - o intelectual burguês que revela um rosto cansado pela consciência de suas contradições. Mas não se trata apenas de dar visibilidade ao desacordo íntimo de um sujeito - mesmo que esse já não seja um indivíduo. Mais do que uma fisionomia cansada, os personagens são corpos solitários postos no vazio, em relação passiva com o ambiente, condenados a uma mobilidade abstrata e desumana. Essa narrativa visual se reflete na relação entre enredo e imagem. Ao subtrair a ação e a psicologia, ela nega a ficção como forma de individuação, uma vez que no âmbito do capitalismo tardio não se produzem individualidades nem individuações, mas mercadorias. As imagens de certa forma contestam as aspirações da ficção, revelando a beleza terrível dessa face oculta das narrativas. Antonioni reelabora uma série de elementos plásticos da tradição pictórica: a síntese de geometria e cor de Piero della Francesca, a luz de De Chirico, a tonalidade cromática de Ticiano, a sobriedade da cor de Morandi, etc. Não pinta com a liberdade da pincelada e da paleta, mas com o recorte fotográfico, sempre voltado para as paisagens urbanas contemporâneas. Foi um cineasta pintor, reverenciado, entre outros, por Alain Resnais e Jean-Luc Godard.