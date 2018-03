Do prato ao papel A Multipla de Arte exibe aquarelas e cerâmicas inéditas do artista, poeta, fotógrafo e designer Fernando Lemos. Nascido em 1926 em Portugal, mas radicado no Brasil desde 1953, Fernando Lemos apresenta na mostra Do Prato ao Papel, obras criadas nos últimos oito anos. A exposição também se faz com dois poemas inéditos do artista, um sobre a Aquarela (fêmea) e outro sobre o Prato (macho). Serviço Galeria Multipla de Arte. Av. Morumbi 7.986, 5041-0157. 2.ª a 6.ª, 10h/ 19h; sáb. até 14h. Até 13/12