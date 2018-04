Do lado de lá e do lado de cá Data estelar: Mercúrio prestes a retrogradar; a Lua cresce em Libra aproximando-se da fase Cheia mais importante do ano. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade se encontra atônita, pois seu conhecimento e capacidade de argumentação se tornaram curtos demais para entender o que acontece. Porém, mesmo assim continua discursando e emitindo opiniões, sempre travestidas de perícia. É propício silenciar, permitindo, assim, que o Universo nos informe intimamente a respeito do rumo que as coisas estão tomando. Neste sagrado momento, a Lua Cheia de Maio, do lado de lá há seres perfeitos, equações matemáticas que sustentam a circulação de vida cósmica, reunidos em concílio para promulgar as regras de desenvolvimento material e espiritual que ordenarão a civilização. Do lado de cá, ainda não atinamos a fazer o que é a nossa parte. ÁRIES 21-3 a 20-4 É melhor desconversar o que já tinha sido combinado. Melhor você passar por uma alma desengonçada do que continuar em frente só para cumprir a palavra empenhada. Tudo está em ritmo de mudança, por que não mudar você também? TOURO 21-4 a 20-5 Você sempre pensará que os recursos disponíveis não são suficientes para fazer o que deseja, porque isso não depende da quantidade em circulação, mas do tamanho dos desejos, que só vai aumentando à medida que o tempo passa. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Neste momento, as críticas de você ser uma alma contraditória e incoerente não devem pesar nas suas escolhas e decisões. Quanto mais você se aproximar da verdade, mais profundas serão as críticas que endereçarão a você. CÂNCER 21-6 a 21-7 Há um quê de solidão rolando em sua vida, ainda que tecnicamente sua alma não esteja só. Há dilemas que não podem ser compartilhados, porque seria impossível explicá-los e, ao tentar fazê-lo, tudo se complicaria ainda mais. LEÃO 22-7 a 22-8 As pessoas mudam de opinião, o que faz parecer com que elas não sejam coerentes, na melhor das hipóteses, ou que elas estejam armando algum tipo de traição, na pior delas. O assunto é que todo mundo é livre para mudar de opinião. VIRGEM 23-8 a 22-9 O que parecia que estava pronto para acontecer começa a dar sinais de desgaste e desorientação. Não importa, evite estressar-se com as demoras e atrasos, porque depois tudo se mostrará providencial. Mas, só depois. LIBRA 23-9 a 22-10 Evite a inquietação exagerada ao perceber que certos assuntos dados como concluídos precisem ser revistos e, talvez, reconsiderados também. Aceite a realidade, pois esta será a melhor forma de administrá-la corretamente. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Sempre haverá algo que deixe sua alma curiosa, algo que levante suspeitas, algo que tente sua mente a abandonar o que estiver fazendo de mais importante para dedicar-se a pequenas coisas que poderiam ser ignoradas. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Definir as pessoas é necessário quando se trata com elas. Porém, emoldurá-las nas definições escorrega perigosamente para o lado do preconceito. Você, com certeza, não aprecia que tratem sua alma de forma preconceituosa, não é? CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Em nome da eficiência, reveja métodos e estratégias. Você precisa saber que não há garantia nenhuma de que as estratégias consagradas no passado continuem dando os mesmos resultados. Por isso, melhor rever tudo. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Os desejos não comportam dúvidas, eles são o que são, sempre exigem satisfação urgente e imediata. Porém, a vida humana não é mera história de satisfação de impulsos ou desejos, há toda uma estratégia inteligente a ser montada. PEIXES 20-2 a 20-3 Páginas viradas precisam ser revistas, pois aparentemente ainda não foram devidamente concluídas. Essa perspectiva pode ser enfadonha para sua alma que queria seguir em frente, mas mostra-se absolutamente necessária.