Do ginásio para o estúdio Diego Hypólito fará uma ponta em Sete Pecados. Na trama, a estudante Dilma (Danielle Robles) vence um campeonato e é convidada para treinar no Flamengo, clube do ginasta. Nos bastidores, aproveitou para tietar os atores do elenco, como Gabriela Duarte.