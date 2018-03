DJ RM vence campeonato de disc-jóqueis O DJ paulistano RM foi o vencedor do DMC Brasil 2008, campeonato organizado pela maior organização de disc-jóqueis no mundo, que busca o reconhecimento do djing como um tipo de arte. RM disputou o título com 12 concorrentes de diferentes regiões do País na noite do último domingo, no clube Pacha, e foi premiado com um mixer da Pioneer e um cheque no valor de 1 mil libras. Em setembro, ele seguirá para Londres para competir na final mundial do DMC World DJ Champion 2008 (www.dmcworld.com). O segundo lugar ficou com o DJ Erick Jay e o terceiro, com o DJ Tano. Mais informações no site www.thedmcbrasil.com.