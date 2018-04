Divulgados os finalistas do Booker Prize Foram divulgados em Londres os seis finalistas do Man Booker Prize. Estão na disputa o sul-africano John Maxwell Coetzee, vencedor do prêmio em 1983 e 1999 e que concorre com Summertime, os ingleses Hilary Mantel (Wolf Hall), Sarah Waters (The Little Stranger), AS Byatt (The Children"s Book), Simon Mawer (The Glass Room) e Adam Foulds (The Quickening Maze). O vencedor, que receberá uma quantia superior a R$ 150 mil, será conhecido no dia 6 de outubro. O último ganhador do prêmio foi o indiano Aravind Adiga, com O Tigre Branco (Nova Fronteira), que vendeu meio milhão de exemplares e foi traduzido em 30 idiomas.