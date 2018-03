Divina Comédia ganha edição comemorativa Para comemorar os 30 anos da publicação da tradução de Hernâni Donato do clássico A Divina Comédia, de Dante Alighieri, a Editora Nova Cultural promove hoje, a partir das 19h30, na Saraiva Mega Store do shopping Pátio Higienópolis, o lançamento de uma edição especial e limitada do volume. O evento contará com a presença de Donato, que fez novo prefácio do livro e vai falar sobre o processo de tradução da obra de Alighieri. A edição, traduzida em prosa corrente e revisada com as regras da nova reforma autográfica, traz ainda ilustrações do francês Gustave Dorè. O Pátio Higienópolis fica na Avenida Higienópolis, 618.