Divertidas selfies de japonesa de 89 anos viram exposição em Tóquio

Vestida como um sapo, sendo atropelada por um ônibus ou bebendo cerveja são só algumas das extravagantes situações nas quais uma idosa japonesa de 89 anos se retratou com sua câmera e que podem ser vistas a partir desta sexta-feira, 15, em uma exposição em Tóquio.

"A fotografia não mente, mostra a realidade como é. Por isso gosto muito", explicou Kimiko Nishimoto à Agência Efe durante a apresentação da exposição "Asobokane" (Joguemos), na galeria Epson Imaging Epsite da capital japonesa.

A idosa, que vive na prefeitura de Kumamoto (sul), descobriu sua paixão pela fotografia e também pela conhecida arte do autorretrato - ou selfie -, que pratica há mais de 17 anos, após participar de um curso organizado por seu filho,

Sem pôr nenhuma restrição à sua criatividade, Nishimoto se retratou realizando todos os tipos de ações em diferentes lugares, que, em alguns casos, desafiam a limitada mobilidade com a qual conta devido à idade avançada.

Embora sempre esteja acompanhada de seu andador e caminhe com lentidão, para tirar seus autorretratos não hesita em subir uma escada ou deitar no chão, tudo isso para tirar as fotografias mais expressivas e divertidas.

Depois de tirar as fotografias, as posta em seu Facebook - com ajuda do seu filho -, onde conta com mais de 6,5 mil seguidores e mostra também qual é o processo que segue para realizar os seus projetos e processá-los digitalmente depois.

"Quero fazer fotos que sejam muito divertidas e graciosas", afirmou Nishimoto ao ser questionada por seus futuros projetos.

No entanto, Nishimoto não só é especialista na arte da selfie, também tira fotografias macros de elementos da natureza, como flores, animais e folhas, e elabora composições psicodélicas com luzes e formas.

A sua primeira exposição foi realizada em 2011 no museu da sua cidade natal, no entanto, sua fama internacional a levou agora a expôr suas obras na capital japonesa, que estarão disponíveis até 18 de janeiro.