Diversidade que oscila da utopia à decadência

Na continuação da entrevista, Marshall Berman fala das transformações pelas quais a Times Square passou, do espaço da diversidade ao da rebeldia feminina - era "o lugar onde as mulheres ganhavam dinheiro e também tinham o direito de ganhar". Comenta ainda como Nova York foi acusada pelos meios de comunicação de ser a fonte dos problemas que se espalhavam pelos EUA, como a violência e as drogas. "O fato era que o que acontecia em Nova York acontecia em outras cidades", diz o intelectual. Assista a trecho da entrevista Então vamos visitar a praça a partir do período em que ela arregalou seus olhos. (Marshall Berman aponta para a reprodução da famosa foto de Alfred Eisenstaedt colada numa porta atrás dele, na qual um marinheiro beija uma enfermeira.) O dia da rendição dos japoneses em 1945. Esse foi o momento em que a Times Square podia simbolizar a diversidade da América e não havia resistência a essa ideia. O lado oeste de Nova York abrigava vários píeres navais. Manhattan estava saturada de marinheiros e eles gravitavam pela Times Square. Só o Brooklyn Naval Yard empregava 100 mil pessoas. Você se lembra do filme On The Town (Um Dia em Nova York, 1949)? Ele começa e termina no Brooklyn Naval Yard. Foi terrível a decisão do Departamento de Defesa de fechá-lo. Mais tarde, a Port Authority (agência de transportes nova-iorquina) fechou os píeres. E a praça perdeu o influxo e os marinheiros. Eles sempre despertaram interesse, escrevo sobre isso no livro. Há uma equação de marinheiros e democracia que remonta à Grécia Antiga. Aristóteles argumentava: já que a principal força armada de Atenas era a constituída por marinheiros, ela está na raiz da fundação da democracia. Os soldados, por outro lado, eram uma força politicamente mais ambígua. O senhor argumenta que a Times Square foi um espaço de libertação feminina. Minha mãe e minha tia passaram a maior parte de sua vida profissional na região da praça e nem nos períodos mais nefastos abandonaram a Times Square, que lhes pertencia. A cidade era delas. Minha mãe adorava teatro e foi na Broadway que as mulheres puderam começar a frequentar o teatro sozinhas, mesmo que seus pais desaprovassem. A Times Square havia se tornado uma área de escritórios. Com a produção comercial das máquinas de escrever e a criação urgente de empregos para secretária e estenógrafa, milhares de imigrantes, especialmente mulheres, foram trabalhar na área. E a Times Square transformou-se no lugar onde mulheres ganhavam dinheiro, levavam dinheiro para casa e também onde tinham o direito de gastá-lo. O espetáculo a que se refere o título de seu livro tem origem na invenção da lâmpada elétrica. Os primeiros teatros de Nova York ficavam na Union Square, em torno da Rua 14. A lâmpada elétrica foi inventada em 1879. Na década seguinte, foi inaugurado o Metropolitan Opera e o prédio já era eletrificado. Os teatros começaram a migrar para Uptown. Os teatros construídos depois da invenção da lâmpada eram muito maiores. No começo do século, havia consenso sobre a pífia qualidade do drama americano. O que ajudava a tirar as pessoas de casa para ir ao teatro eram as luzes. Os teatros estavam entre os primeiros prédios eletrificados da cidade e as luzes eram como bordados, os lustres imensos, as pessoas ficavam encantadas. E veio a década de 70, a crise fiscal e a epidemia das drogas. A heroína apareceu no fim da década de 50, deu origem a uma explosão de violência. Mudou a intensidade e a modalidade da violência, que ficou mais anárquica. Os drogados tentando conseguir dinheiro para uma dose agiam com um desespero que era diferente do tipo de furto conhecido até então. Os brancos passaram a prosperar como nunca, e à medida que o dinamismo econômico se deslocou para fora da cidade, as pessoas foram embora. Então, os bairros que eram de classe trabalhadora e de imigrantes passaram a ser habitados por uma subclasse negra ou de minorias. Uma das ideias peculiares nos meios de comunicação de massa era que tudo isso saía daqui, que era culpa de Nova York e que a cidade havia infligido isso no resto do país. Mas o que acontecia em Nova York acontecia em outras cidades, embora a sintaxe peculiar da cultura americana naquele período era culpar especialmente Nova York. O que o senhor acha da decisão do prefeito Michael Bloomberg de expulsar os carros da praça? Maravilhosa. Adorei. Posso lhe dar muitos exemplos do que não admiro em Bloomberg, mas neste caso admiro sua coragem. Um dos mais populares prefeitos de Nova York foi Fiorello La Guardia, nos anos 30 e 40. Era conhecido pela honestidade, por ser anticorrupção e apoiar os sindicatos. Mas ele proibiu mesas de cafés e restaurantes nas calçadas. La Guardia achava sinistro sentar na rua! Ele fez um discurso, "Nova York não é Paris, Nova York não é Veneza, Nova York é uma cidade para trabalho" Acreditava haver contradição entre sentar às mesas na calçada e trabalhar. A praça ficou mais comunitária. Uma das primeiras medidas do John Lindsay, prefeito nos anos 60, foi acabar com a proibição das mesas e cadeiras nas ruas. Então, o "lado parque" de Times Square é uma continuação da ideia do Lindsay. Ele foi o primeiro prefeito a entender que esse tipo de aglomeração, de gente sentada, não era apenas descanso da vida na cidade, mas podia ser o coração da vida na cidade, além de ser adjacente ao local onde as pessoas trabalhavam. O senhor diz também que o temor pela disneyficação de Times Square não foi comprovado. Um dos problemas da vida urbana em geral é que a idade de ouro de vizinhanças ocorre quando há mistura. Mistura de uso da rua e mistura de classes. Mas frequentemente o que acontece é uma transição de um tipo de segregação para outro tipo de segregação. Os anos 70 foram os mais difíceis, para a cidade como um todo. Mas a praça ficou ainda mais multinacional. Veja a variedade de pessoas que passam por lá. E o show das luzes, por causa da tecnologia digital, é o mais fascinante até hoje. Uma ironia que no livro eu chamo de Pearl Harbor reverso é que, a partir dos anos 70, quando os investimentos nas cidades secaram, os billboards escureceram. Os japoneses ocuparam o espaço, com luminosos avant-garde para seus produtos eletrônicos, que revigoraram a praça. Numa passagem do livro, o senhor diz que a nostalgia é um dos produtos principais de Times Square. Sim, porque a Times Square tem essa história de mais de 100 anos. Não remonta aos holandesas ou algo parecido. Mas data de um período do qual as pessoas mais velhas que poderiam se lembrar dele mal sobrevivem hoje, já se retiraram de suas atividades há tempos. Então, eles contam histórias. E aí você tem vários estágios de bons e velhos tempos. O que uns veem como utopia, outros veem como grande decadência. Há uma frase muito marcante no livro The Colossus of New York, de Colson Whitehead: você se torna um nova-iorquino quando tudo o que havia aqui antes é mais importante para você do que tudo o que há agora.