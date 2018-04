Diversidade judaica é tema de mostra Começa hoje e vai até o dia 12 o 11º Festival de Cinema Judaico de São Paulo, que apresenta 42 filmes sob a temática judaica. Após o término do festival na capital, mostras itinerantes serão apresentadas no Rio e em Porto Alegre. O cineasta israelense Eytan Fox, diretor do filme A Bolha, premiado no recente Festival de Berlim, estará presente durante a exibição de seu longa na quinta-feira, às 21 horas, na Hebraica (R. Hungria, 1.000, tel. 3818-8888), e conversará com o público. A mostra competitiva reúne filmes de ficção e documentários, sempre com o objetivo de registrar a diversidade das sociedades judaicas em todo o mundo.