Diversidade cultural inspira a Flip

O número de escritores diminuiu (de 41 do ano passado para 34) e o orçamento previsto (R$ 5,9 milhões, captados por meio de leis de renúncia fiscal) foi fechado à custa de muito suor, por conta da crise econômica mundial - há um mês, nem todos os patrocinadores haviam confirmado sua participação. Mesmo assim, a 7ª Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, começa hoje com a imagem intacta: continua como o principal evento de literatura do País, tanto pela qualidade de programação como pelo interesse de público. "O propósito sempre foi o de buscar a diversificação, evitando que a Flip se transformasse em uma reunião de acadêmicos", comenta Flávio Moura, curador do evento desde o ano passado, justificando a eclética programação deste ano - além de figuras renomadas da literatura (como o professor Davi Arrigucci Jr., que faz hoje a conferência de abertura sobre Manuel Bandeira, ou o português António Lobo Antunes), também estarão na Tenda dos Autores quadrinistas (como o premiado Rafael Grampá), cineasta (Domingos Oliveira), biólogo evolucionista (Richard Dawkins), artista plástico (Sophie Calle), crítico de arte (Catherine Millet) e jornalistas (Gay Talese, Zuenir Ventura). A diversidade, no entender de Moura, se justifica pelo fato de que a literatura não serve como único parâmetro como medida do valor da produção de conhecimento atual. Nesse raciocínio, justifica-se, portanto, a volta do músico, cantor e escritor Chico Buarque de Holanda que, neste ano, lançou o romance Leite Derramado (Companhia das Letras), e cuja mesa, ao lado do escritor e colunista do Caderno 2 Milton Hatoum, transformou-se na mais disputada do evento. Assim, evitando ser um evento congelado no tempo e fechado, a Flip inspira-se na atualidade para conseguir uma conexão mais imediata com seu público. Os 20 anos do massacre da Praça da Paz Celestial, na China, por exemplo, motiva a obra Pequim em Coma (Record), de Ma Jian. O crescimento da Flip é um dos assuntos recorrentes a cada edição. A primeira, realizada em 2003, ocupou a Casa de Cultura de Paraty. A capacidade para 178 espectadores, no entanto, logo se revelou pequena, solucionada no ano seguinte com a construção da Tenda dos Autores que, desde então, se mantém com uma média de 550 assentos. "E, para garantir o conforto do público e também dos convidados, esse número não cresce, apesar da procura ser cada vez maior", explica Moura. A solução foi diversificar o entorno, ou seja, incrementar os eventos paralelos que, inicialmente tímidos, agora ocupam posição de destaque durante os cinco dias literários. É o caso da programação do Flip-Etc. que, neste ano, passa a se chamar Flip - Casa da Cultura. A partir de amanhã, o tradicional espaço de Paraty será ocupado por importantes discussões como a do centenário de morte de Euclides da Cunha, mesa promovida pelo Estado (leia abaixo). Também lá, o público terá a chance de conversar com franceses como David Foekinos e Ollivier Pourriol (amanhã). Ou ainda acompanhar discussões sobre o cinema, como no encontro de Pedro Buarque de Holanda com Rita Buzzar ou no debate sobre o papel dos roteiristas na atualidade, eventos programado para sexta-feira. O trabalho com as crianças continua ativo na Flipinha, que desenvolve uma programação educativa na formação de leitores - neste ano, Ruth Rocha comemora seus 40 anos de carreira em atividades com seu público infantil. E, para saciar aqueles leitores intermediários, que já deixaram a infância mas ainda não atingiram a maturidade, foi criada a FlipZona, com oficinas de produção e edição de áudio e vídeo, caracterização teatral, entre outros eventos. Para o próximo ano, alguns patrocinadores prometem aumentar sua ação. Como o Itaú que, depois da fusão com o Unibanco, tornou-se também incentivador - pelo seu projeto Itaubrasil, vai distribuir gratuitamente, via online, mais de 30 obras literárias que já caíram em domínio público.