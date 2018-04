Diversão e arte em clima de montanha

No topo da Serra do Mar, a 58 km de São Paulo, começa amanhã a maratona de shows do 9º Festival de Inverno de Paranapiacaba (FIP). Os compositores e cantores Lô Borges e Toquinho são as principais atrações do primeiro dia. Nestes e nos próximos sábados até o dia 26 (das 11 h às 21 h) vão se apresentar nos seis palcos montados na vila cantoras como Ná Ozzetti, Vânia Bastos e Mariana Aydar, os cantores Vander Lee, Oswaldo Montenegro e Kleber Albuquerque, grupos e orquestras. O forte da programação é a música, mas haverá também espetáculos teatrais, apresentações de dança, contos e brincadeiras voltados para o público infantil, no Espaço Criança. O Sarau Renascentista abre a programação amanhã ao meio-dia no palco do Mercado. Para ver os shows do palco Viradouro, deve-se levar uma peça de roupa ou um cobertor (que serão destinados à Campanha do Agasalho) para trocar por um ingresso. O limite é de dois por pessoa e quem quiser pode fazer a troca antecipada às quartas-feiras que antecedem os shows no Teatro Municipal de Santo André (tel. 11 4433-0789), no Teatro Conchita de Moraes (11 4996-2164) e na Casa do Olhar (11 4992-7730). Como nas edições anteriores do festival, vila de estilo inglês, que pertence ao município de Santo André, na Grande São Paulo, foi montado um esquema especial, com praças de alimentação, pronto-socorro, banheiros químicos, estacionamentos e serviços de transporte a partir da estação de trem de Rio Grande da Serra. Mais informações no site no www.santoandre.sp.gov.br/fip_2009.