Distribuição graciosa Data estelar: Mercúrio faz oposição a Plutão antes de ingressar em Câncer, Marte e Saturno em conjunção; a Lua é quarto crescente em Libra. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade eleva o grito que clama por maior independência, mas ainda não sabe muito bem qual seria o tipo de independência que deve invocar. Acontece que, ludibriada pelo Mal, que é uma instituição sem endereço certo nem protagonistas conhecidos, nossa humanidade segue a linha estipulada pelo confisco da energia de Vida, tentando se tornar independente por meio desse comportamento acumulativo e competitivo. Porém, é assim que ela permanece escrava. A verdadeira independência reside em selar para sempre a porta por onde o Mal ludibria nossa humanidade, lhe confisca a energia da vida e a seduz para que também se comporte assim. A independência reside em distribuir graciosamente a Vida, pois esta, também, graciosamente se distribui. Astral ÁRIES 21-3 a 20-4 É incrível, mas as pessoas que se beneficiariam com certas realizações são as que mais resistem, e as que mais problemas colocam no caminho. É incrível, mas é o que acontece! Daí a imperiosa necessidade de adquirir sabedoria. TOURO 21-4 a 20-5 Você quer independência e autonomia, o que vai contra o necessário entendimento mútuo, pois através deste não haveria um desejo mais ou menos urgente para ser satisfeito, mas só o objetivo comum para ser honrado. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A inquietação das idéias precisa ser administrada com plena sabedoria, de modo que sua alma evite começar a se convencer de que tudo o que existe atualmente seria obstáculo intransponível para as futuras realizações. CÂNCER 21-6 a 21-7 Você pode dizer coisas muito duras, que atinjam em cheio as pessoas que atualmente são próximas, porém, não deve esquecer que haverá troco, e que provavelmente isso fará com que você também tenha de fazer duros reconhecimentos. LEÃO 22-7 a 22-8 Todo mundo anda travado o suficiente para se atropelar por qualquer coisa, como se a todo momento a vida como um todo estivesse em jogo. Alivie, relaxe, se despreocupe, faça o possível para desanuviar sua própria alma. VIRGEM 23-8 a 22-9 Certos assuntos são mesmo pautados pela dificuldade de realizá-los, mas sua alma não parece desanimar por causa disso, muito pelo contrário, até. Por isso, evite gastar energia em queixas, há, com certeza, coisa melhor para se fazer. LIBRA 23-9 a 22-10 Essas coisas que fazem você se retrair e guardar segredo, tenha certeza você, o tempo as curará, e nada demais restará para ser digerido. Por isso, ainda que hoje tudo pareça impossível, permaneça confiante na magia que o tempo opera. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Alguns ajustes que precisam ser feitos nos relacionamentos de trabalho e amizade requerem medidas severas, o que torna sua presença impopular e antipática. Porém, aja em nome do futuro, tomando as medidas que forem necessárias. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Conquistar suas pretensões apenas poderá resultar de grandes sacrifícios, pois o mundo não abrirá os braços nem facilitará absolutamente nada e, muito pelo contrário, até. Agora, o sacrifício chegou para valer. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Há encontro, mas também há pouca emoção, porém, excepcionalmente, isso não diminui a intensidade do acontecimento, o que acaba trazendo uma inquietude inesperada à sua alma. No futuro, tudo terá explicação, mas agora não. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 A severidade tem seu momento certo para acontecer, que é justamente quando não haveria outra opção, e medidas emergenciais devessem ser tomadas. Você chegou a um desses momentos. Melhor administrá-lo com cuidado e sabedoria. PEIXES 20-2 a 20-3 O universo de seus relacionamentos está mudando, ampliando-se, o que seria motivo de alegria imediata, não fosse a resistência que sua própria alma opõe a esse processo, imaginando que viria a trazer problemas, e não soluções.