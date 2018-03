Disposição para superar todos os limites sociais Sob o Sol da Índia Julia Gregson Agir 574 págs., R$ 54,90 Três jovens mulheres - Viva, Victoria e Rose - embarcam num navio para Bombaim, Índia, em 1928. Elas veem a viagem como o começo de experiências que vão mudar os seus destinos. Fazendo eco ao romance Três Vidas, de Gertrude Stein, a trajetória dessas mulheres é um exemplo da vontade de superar os limites sociais impostos pela condição de classe e o tempo histórico. Segundo jornal The Times, Sob o Sol da Índia (tradução de Andréa Rocha e Iva Sofia Gonçalves Lima) cria, com o encontro de diferentes personagens, uma trama a um só tempo coesa e imprevisível. Julia Gregson trabalhou na Rolling Stones, foi correspondente na Índia e Vietnã e é autora do romance The Water Horse (2004).