Disfarce Na manjedoura? No presépio? No chão, diante do pórtico arruinado, como em Siena o pintou Francesco di Giorgio? Na capelinha torta de São Gonçalo do Rio Abaixo? Na bigue cesta de natal? ? repousa o infante esperado. As luzes em que o esculpiram tornam-lhe o corpo dourado. O Cristo é sempre novo, e na fraqueza deste menino há um silencioso motor, e uma confidência e um sino. Nasce a cada dezembro e nasce de mil jeitos. Temos de pesquisá-lo até na gruta de nossos defeitos. Ministros, deputados, presidentes de sindicatos prosternam-se estabelecendo os primeiros contatos. Preside (oculto) as assembléias de todas as sociedades anônimas, anônimo ele próprio, nas inumerabilidades de sua pobritude. E tenta renascer a cada pessoa e hora em que se distrai nossa polícia, assim como uma flora sem jardineiro apendoa, e sem húmus, no espaço restaura o dinamismo das nuvens. Sua pureza arma um laço à astúcia terrestre com que todos nos defendemos da segunda face do amor, a face dos extremos. Inventou ser menino para ser pelo menos contemplado, senão querido (pois amamos a nosso modo limitado, e de criança temos pena, porque submersos garotos ainda fazem boiar em nós seus barcos rotos, e a tristeza infantil, malva sêca no catecismo, nunca se esquece.) Assim o Cristo vem, numa cantiga sem dono, mais do que na prece. CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE (Correio da Manhã - 1960)