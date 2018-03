Discutindo a relação

Passa ligeiramente por Oprah Winfrey Show, no conteúdo e no formato, o projeto que Ricardo Waddington desenvolve para Fernanda Lima na Globo. A ideia envolve entrevistas com personagens anônimos para falar sobre relações amorosas, sob o ponto de vista sociológico. O contexto é ditado pelo comportamento, levantando questões como, por exemplo, o papel do homem e da mulher na sociedade e na família. O plano é destinado ao terceiro horário da linha de shows - entenda-se pós-23 horas, de terça ou quinta-feira, dias da semana em que a Globo manterá três programas entre a novela das 9 e o Jornal da Globo. Como manda a cartilha de trabalho do diretor da Central Globo de Produção (CGP), Manoel Martins, Waddington deve agora detalhar com mais precisão o novo projeto, para só então voltar a submetê-lo a Martins e obter, ou não, o aval para a produção. Empossado no cargo no ano passado, Martins tem instituído o conceito de produzir incessantemente, para ter estoque de produtos prontos. Isso inclui o sistema de temporadas, com 10 a 13 episódios cada e constante revezamento de títulos no ar.