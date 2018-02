Discussões sobre o poder mundial dos americanos O Mito do Colapso do Poder Americano Vários autores Record, 280 págs., R$ 39 Depois dos atentados do 11 de Setembro, a conjuntura internacional mudou. O poder americano se expandiu e a guerra ocupou o centro das atenções. Tornou-se lugar-comum falar de "projeto imperial norte-americano". Mas a ocupação dos EUA no Iraque fracassou, ao mesmo tempo que houve a ascensão da China. Crises sucessivas foram desencadeadas, como o derretimento do dólar e a aumento do preço do petróleo. Falou-se, novamente, na queda do poder mundial dos EUA. José Luís Fiori, Carlos Medeiros e Franklin Serrano debatem essas "profecias terminais" e falam da necessidade de um mundo mais justo nos três textos que compõem O Mito do Colapso do Poder Americano.