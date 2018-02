Discovery tem novos parceiros

O grupo Discovery traça seus planos para 2008 e, entre as novidades, está a parceria com a família Schurmann. A primeira ação do acordo será a exibição do documentário Mundo em Duas Voltas no Discovery Channel em fevereiro, dentro da faixa Verde e Amarelo. A estratégia do grupo é aumentar a produção local para alimentar essa faixa das sextas-feiras. Afinal, a criação do Verde e Amarelo rendeu um aumento de 86% da audiência do canal no horário. Além desse acordo, o grupo fechou parceria com a Mixer para a produção de dois programas. Um deles vai mostrar soluções para o trânsito em São Paulo e será exibido no Discovery Channel. A segunda co-produção está sendo feita para o Discovery Home & Health e listará destinos brasileiros para passar a lua-de-mel. ''''Queremos dar um sabor brasileiro à programação dos canais Discovery'''', conta Fernando Medin, gerente-geral e vice-presidente da Discovery no Brasil. ''''O Discovery quer trazer o mundo para o Brasil e também levar o Brasil ao mundo.'''' As produções locais são exibidas em toda a América Latina e também no canal americano Discovery en Español. Outra ação do grupo para 2008 poderá ser vista no canal People + Arts que, durante as férias, vai poupar o público dos intervalos comerciais duas vezes por semana, no primetime. ALTA DEFINIÇÃO Segundo Medin, o grupo Discovery já tem tudo pronto para transmitir ao Brasil sinal de programação em HD. ''''Estamos preparados para lançar o HD quando o mercado quiser'''', fala o vice-presidente. ''''Temos um dos maiores acervos do mundo em programação em alta definição, mas temos de ver como se comportará a economia, o mercado e aguardar até as operadoras estarem prontas.''''