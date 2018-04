Discos que mudaram a história da música Este volume reúne análises de 25 discos que mudaram a história da música mundial. Elas são assinadas por alguns dos críticos de maior prestígio na Grã-Bretanha. Os textos pautam-se por três critérios principais: objetividade, informação e leveza. Eles abordam de Elvis Presley ao Radiohead. O livro oferece sínteses e detalhes dos melhores trabalhos de Bob Dylan (Blonde on Blonde), The Beatles (Sgt. Pepper?s Lonely Hearts Club Band), The Rolling Stones (Exile on Main St.), The Who (Who?s Next), Bob Marley (Catch a Fire), Nirvana (Nevermind) e R.E.M (Automatic for The People). Entre os críticos que integram a coletânea estão Peter Doggett, Bill Graham, Peter Hogan, Carl Magnus Palm.