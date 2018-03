Diretor Roman Polanski ganha nova biografia Cineasta consagrado e com uma vida pontuada por polêmicas, o franco-polonês Roman Polanski ganhou nova biografia, escrita por Christopher Sandford, autor de livros sobre David Bowie, Kurt Cobain e Steve McQueen. Segundo Sandford, o talento cinematográfico de Polanski - diretor de O Bebê de Rosemary e O Pianista - e sua trágica vida pessoal - foi acusado de estuprar uma menor de idade e é foragido da justiça americana - provocaram inúmeros estudos e teses. Em comum, eles qualificam Polanski de "monstro" e "gênio". Seus filmes têm altas doses de sexo e violência. Atualmente trabalha no thriller político The Ghost.