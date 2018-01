Diretor nega crise

Diretor da novela Caminhos do Coração, Alexandre Avancini nega que esteja enfrentando dificuldade para escalar o elenco de Os Mutantes - Caminhos do Coração, a segunda temporada do folhetim. A estréia está prevista para 2 de junho. O diretor afirma que 85% do cast original será mantido e desmente boatos de que alguns atores teriam se recusado a participar da continuação ou exigido cachê maior. ''Nenhum ator se recusou, aconteceu o inverso'', defende. ''Alguns personagens, nós tínhamos planejado tirar da trama e os atores disseram: ''Não! Nós queremos ficar''.'' Segundo Avancini, alguns atores deixaram a novela porque já tinham compromissos agendados, estavam reservados para outras produções da Record ou porque a função de seus personagens na trama se esgotou. Estão confirmados para a próxima safra: Lavínia Vlasak, Petrônio Gontijo, Maytê Piragibe, Raul Gazolla, Cláudia Alencar, Taumaturgo Ferreira e Babi Xavier. Os atores Bianca Rinaldi, Leonardo Vieira, Gabriel Braga Nunes e Patrícia Travassos continuam na trama . ''A Lavínia fará uma médica, a doutora Gabriela. E a Babi será July, cheia de mistérios.''