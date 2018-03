Diretor busca atores para filme no Rio Para sua estreia na ficção, o diretor Eryk Rocha, de Rocha Que Voa, sobre seu pai, Glauber, está em busca de atores com idade entre 60 e 70 anos. O filme chama-se Transeunte, será produzido e distribuído pela Videofilmes e os escolhidos - um deles será o protagonista - vão interpretar pessoas comuns, anônimas, que circulam pelo centro da Cidade do Rio de Janeiro, entre elas um funcionário público aposentado e um português dono de bar que nunca perdeu o sotaque. O site www.transeunte09.blogspot.com lista o perfil dos personagens e o que os interessados de todo o Brasil precisam fazer para se inscrever.