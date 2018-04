Direto da redação Fusão por etapas Historicamente a favor da criação de grandes empresas brasileiras que possam competir internacionalmente, Tarso Genro mostrou-se receptivo, anteontem, a um telefonema de Nildemar Secches, da Perdigão. Segundo o executivo, o ministro aconselhou-o a manter as operações da Sadia e da Perdigão independentes no momento - coisa já decidida - para não atropelar os processos na Secretaria de Direito Econômico e no Cade. Garantiu tranquilidade e serenidade na análise. Fusão por etapas 2 Secches, aliás, teve o cuidado de telefonar para alguns ministros e para todos os governadores de Estados onde Sadia ou Perdigão tenham unidades - como José Serra, Aécio Neves, Luiz Henrique, Yeda Crusius, Roberto Requião, Alcides Rodrigues, José Roberto Arruda, Eduardo Campos, Blairo Maggi - além de compradores, como Carrefour e Pão de Açucar. Quis explicar as linhas mestras da atuação da empresa. Fusão por etapas 3 As negociações para criação da Brasil Foods começaram no dia 6 de outubro de 2008, segundo Luiz Furlan. E, feliz com o resultado, ele dá título para os próximos capítulos: "Dois Homens e um Destino". Conta também que já separou recursos para comprar ações da nova empresa. "Não pude comprar nada nestes sete meses porque iria ser acusado de insider." Fusão por etapas 4 Quanto ao Banco Concórdia, Furlan conta que sua nova composição acionária é a mesma de antes. "Isso facilitou as negociações com o BC", explica. Agora, se a família vai ficar ou não com o banco, são outros quatrocentos. Relação delicada Vivendo personagem homossexual, Ana Paula Arósio entra no longa Como Esquecer. Dirigido por Malu di Martino, a ser lançado ano que vem. Os sem feijÃO A ser exibido hoje, o único longa brasileiro em Cannes, À Deriva, ganhou ontem um jantar de Andrea Barata. O encontro foi à beira-mar, no coração da La Croisette. Porta aberta Ainda na China, antes de voar para a Turquia, Celso Amorim recebeu telefonema do novo chanceler de Israel, Avigdor Lieberman. Que confirmou para julho a visita que fará ao Brasil - só falta definir o dia. E avisou que Telavive vai reabrir o Consulado-Geral de Israel em São Paulo. Pé na estrada Depois de muitas pedras e buracos no asfalto, Martus Tavares, da BR Vias, comemora a assinatura do contrato da Rodovia Marechal Rondon, pelo qual a empresa pagou R$ 411 milhões ao Estado de São Paulo. Vão investir mais R$ 1,2 bilhão no período de 30 anos. Sem trema Juca Ferreira, da Cultura, e Cicero Sandroni, da Academia Brasileira de Letras, fizeram acordo: a ABL fará um vídeo sobre reforma ortográfica para todas as bibliotecas públicas do País. TIPO EXPORTAÇÃO Mais um artista brasileiro passa a fazer parte da coleção do MoMA. Uma obra de Efrain Almeida acaba de ser vendida para o museu. Pela Fortes Vilaça. Viva, a Doação Para zerar a fila de transplantes no Estado, Marco Antonio de Mattos, do Instituto Nacional de Cardiologia, lançou a campanha Doe Seu Coração em Vida. Jogos fardados Decidido: o Rio de Janeiro será a sede dos Jogos. No caso, os V Jogos Mundiais Militares. Em 2011. Em frente Em total sintonia, o herdeiro da Harrods e irmão de Dodi, Omar Al Fayed, foi visto em São Paulo com a stylist Lara Gerin. Anteontem, no Zena Caffè. Sandro Vaia lança dia 26, na Livraria Cultura, o livro A Ilha Roubada. Pela Barcarolla. Os sommeliers Fabiano Aurélio e Sándor Szarukán fazem hoje degustação na Semana do Vinho do Pobre Juan. No melhor estilo "filha de peixe lagartixa não é", Julia Aguiar, filha de Marisa Ribeiro, abre hoje sua primeira loja. Nos Jardins. Com curadoria de Olívio Tavares, o alagoano Dalton Costa expõe seus trabalhos, a partir de hoje, na Galeria Pontes. O namorado mágico de Susana Vieira, Sandro Pedroso, estreia no horário nobre. Foi aprovado no teste para Viver a Vida, de Manoel Carlos. A Nespresso avisa: hoje é o Dia Nacional do Café. Cassandra Wilson estreia quinta, 28, no Bourbon Street. Sob a batuta de Giovanni Bianco, o fotógrafo Tom Munro desembarca no fim de semana em São Paulo. A Copa de 2014 caminha a passos largos... na Câmara. Onde já tem duas subcomissões, na área de fiscalização e na de turismo e esportes.