Direto da fonte Verde no pé... Alguns ambientalistas estão algo nervosos com o governador José Serra. E o Instituto para Defesa da Vida, em particular, resolveu radicalizar: está formalizando uma denúncia ao Supremo Tribunal de Justiça, por entender que a medida que reduziu o ICMS das indústrias petroquímicas atenta contra uma das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, a chamada renúncia de receitas. Surpresos? O caso é simples. De um lado, o governador vetou o projeto de lei que obrigava o uso, em lojas e supermercados, de sacolinhas de plástico biodegradáveis. De outro, reduziu o ICMS das indústrias petroquímicas de 18% para 12%. ''''E elas já mandaram imprimir tabela de preços de resinas reajustada. Para cima'''', reclama a ONG. Sem bug do milênio Engana-se quem acredita que o fim da CPMF pode exigir dos bancos uma reforma tecnológica. Hoje, segundo explica a Febraban, existe rotina instalada que determina ao sistema ''''cobre-se 0,38''''. No lugar de mexer na parafernália, basta mudar a ordem para ''''cobre-se 0,00%''''. Mesmo porque, os bancos terão trabalho duplo caso o governo dê um jeito de recriar uma tributação sobre movimentação bancária no ano que vem. Eurobits A internet superou a TV, na Europa, como fonte de informação. Uma pesquisa da Associação Européia de Publicidade Interativa ouviu 7 mil pessoas em dez países e revela: 96% dos europeus reduziram muito o uso de outros veículos. A televisão foi a mais prejudicada na história: perdeu 40% do público. Tipo exportação Fim de ano trabalhoso para Tufi Duek, da Forum. Está se preparando para abraçar o exterior. Abre duas lojas em Nova York, uma na Madison e outra no SoHo. Troca de paternidade Os moradores de Fernando de Noronha começaram uma campanha para que a cidade se torne município de Pernambuco. E receba recursos como tal. Quem se habilita? Alguns hotéis-spas do Caribe, criados especialmente para - pasmem - dependentes em BlackBerry, estão com a lotação esgotada para o fim de ano. Por lá, os viciados nessa tecnologia fazem uma verdadeira desintoxicação. A primeira medida? O seqüestro do aparelho. As massagens especializadas em tendinite são as mais procuradas pelos hóspedes. Dois lados A má notícia. Apesar da violência, até o dia 28 de novembro, os gastos públicos com a segurança pública somavam R$ 4,8 bilhões, segundo o site Contas Abertas. Ano passado, foram R$ 5 bilhões. A boa notícia. Foram gastos mais R$ 184 milhões em obras e compra de equipamentos para segurança. Maldade petista Coelhinho de quermesse. É assim que o ministro Tarso Genro está sendo chamado por ter apoiado a reeleição do ex-desafeto Ricardo Berzoini. Por quê? ''''Após pregar a renovação do partido, voltou à casinha de sempre.'''' Leitura dinâmica O Google fechou acordo com a Biblioteca Bodleian da Universidade de Oxford. Vai escanear seus 11 milhões de volumes e pôr à disposição na Internet. Dó maior O ano novo promete para os fãs de MPB. Milton Nascimento prepara disco só com músicas de Tom Jobim. E Chico Buarque lança mais um romance - ainda sem título. Carro novo Uma richa entre Abin e Polícia Federal estaria por trás da denúncia - feita em Brasília - sobre o uso irregular de uma BMW apreendida de um contrabandista, em São Paulo. A Justiça autorizou o uso do carro em ações de repressão, mas ele estaria servindo a um agente da Abin. Impressão digital Constantino Júnior Não há apreensão na Gol em relação ao movimento dos aeroportos no fim do ano. ''''Revisamos nossos sistemas, reforçamos as equipes que ficarão de prontidão e melhoramos nosso sistema de informações ao cliente no aeroporto'''', contou ontem Constantino. A efetivação das mudanças, avisou, se dará na sexta-feira. Na frente Sumido da praça por dois dias, atacado por uma forte gripe, o senador José Sarney chegou a suspeitar que estivesse com dengue. Para alívio geral, era só gripe mesmo. A Talent, de Júlio Ribeiro, optou por uma maneira diferente de comemorar seu fim de ano. Ao chegar à conclusão de que seus funcionários faziam uma outra festa depois da que era patrocinada pela agência, resolveu simplificar. Está bancando a segunda, onde a direção da agência não entra. Na faxina de fim de ano de seus estoques, a Dufry encontrou 25 mil produtos licenciados dos Jogos Pan-Americanos Rio-2007. Que está doando para cinco instituições de caridade. Os funcionários que mais se destacaram este ano na agência Africa, de Nizan Guanaes, estão ansiosos: recebem amanhã o Troféu Guerreiro, na festa de fim de ano, que acontece no Traço de União. O Cartão American Express inaugurou sala VIP no Aeroporto Antonio Carlos Jobim, no Rio. Com influências nordestinas, Gabriel, o Pensador, lança novo CD no começo do ano. O tom ácido em relação à política brasileira, no entanto, continua sendo o ponto comum das composições do rapper. Um dos pontos mais valorizados de São Paulo, a esquina da Haddock Lobo com a Oscar Freire já tem novo dono, a Nespresso, loja de cafés. O valor da transação está guardado a sete chaves. As perspectivas não tão boas para 2008 estão deixando o mercado financeiro de mau humor...