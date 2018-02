Direto da fonte Minas, o foco A CSN se prepara para para anunciar um pacote de investimentos de quase US$ 5,5 bilhões (R$ 9,5 bilhões), a partir de 2013. Onde? Em Minas Gerais. O anúncio oficial será feito semana que vem por Aécio Neves e a empresa. Como carro-chefe do megapacote, uma nova siderúrgica em Congonhas do Campo. Lembrete: em setembro, Benjamin Steinbruch, da CSN, anunciou investimento de US$ 9,5 bilhões para o período 2008-2011, em Minas, Rio e Nordeste. Luzes Para se ter uma idéia da diferença de preços entre os concorrentes ao leilão do Rio Madeira, da usina Santo Antônio: Vender energia a R$ 78,90 o MWh, por 30 anos, e vender a R$ 94,00, como ofertado pelo segundo colocado, significa uma diferença, a valor presente, de R$ 2,5 bilhões de faturamento. Já a diferença de R$ 78,90 para R$ 98,00, também a valor presente, é de R$ 3,1 bilhões. Conclusão: o consórcio vencedor liderado pela Odebrecht segue a linha do Santander, na compra do Banespa, ou dos espanhóis da OHL, na concessão de rodovias... China sobe o morro Salvos no último minuto do segundo tempo, os quarenta e cinco integrantes da Acadêmicos da Rocinha chegarão a tempo de se apresentar na inauguração do cassino do Hotel MGM, em Macau, na China, no fim de semana. A agremiação conseguiu que a Air France fretasse um avião para tanto. Por conta dos vôos lotados. Sócio oculto Pesquisa da VerbaNet revela: o fisco leva praticamente 50% do que você vai gastar na sua ceia de Natal. Os vinhos importados, por exemplo, têm embutidos 51,84% de tributos em seu preço final. O salmão, 26,52% e o peru, 20,52%. Taxiando Mais um capítulo - ainda não o definitivo - na novela da Vasp. Os credores reúnem-se hoje, pela enésima vez, na sede da empresa. Agenda de ex O filme sobre o Gonzagão, que Breno Silveira, diretor de 2 Filhos de Francisco, está preparando, terá colaboração do ministro Gilberto Gil. Na direção musical. Não colou O entusiasmo pelos biocombustíveis é quase zero entre os especialistas da conferência sobre clima em Bali. Uma pesquisa feita entre delegados de 105 países mostra que, de 18 soluções para fazer frente ao aquecimento global, a receita do presidente Lula ficou em... último lugar. Descobriu-se que ele tem somente 21% de apoiadores. Tomate Duas mestres-de-cerimônias esbarraram no protocolo esta semana. O decote do vestido de Claudia Raia, que apresentou o Prêmio Paulistanos do Ano, chegou a desviar a atenção de alguns convidados. Já Ivete Sangalo escolheu um vestido preto para se apresentar no Natal do Bem, onde o dress code era...branco! The End Terminou a interminável novela da negociação. Está combinado. O Itaú não vai mais comprar o BMG e o BMG não vai mais vender o banco para o Itaú. S de São Paulo No momento em que o Sistema S volta à berlinda, Paulo Skaf, da Fiesp, anuncia novos investimentos do Sesi. Acaba de doar terrenos a oito prefeituras, para a construção de novas escolas do Sesi. Total do investimento: R$ 32 milhões. A meta de Skaf, porém, é bem mais ambiciosa: pretende inaugurar 30 novas unidades em São Paulo nos próximos dois anos. Impressão Digital Aécio Neves O governador foi ontem a Porto Alegre explicar, a políticos e empresários, como funciona o "choque de gestão mineiro", que estabeleceu metas e custos, área por área, desde o início do seu primeiro mandato. A governadora Yeda Crusius, atolada em dívidas, ouviu que Minas Gerais terá livres para investir, em 2008, cerca de R$ 9 bilhões. A comunidade judaica faz amanhã, no Hotel Ca? D?Oro, leilão de imóveis doados, cuja renda vai para a Unibes e o Hospital Albert Einstein. Donata Meirelles ganhou o carro da Chrysler, avaliado em R$ 170 mil, no sorteio do Natal do Bem, terça-feira. Em contrapartida, seu marido, Nizan Guanaes gastou R$ 80 mil na mesa comprada por ele no evento, mais R$ 35 mil nas cotas de doações. Na matemática do bem, Donata levou a melhor. Se tudo correr nos conformes, a ANTT homologa hoje os contratos de concessão dos seis lotes de rodovias federais leiloados em novembro, na Bovespa. O lote 7 - Régis Bittencourt, de São Paulo a Curitiba - fica para depois: está sub judice. Alex Grey, pintor e escultor que sempre influenciou a cultura trance, está no Brasil para as comemorações dos 7 anos da Tribe, sábado, na Fazenda Maeda, em Itu. Hoje fala na Miami Ad School/ESPM. Reza brava. O mercado financeiro foi dormir anteontem estressado, por causa do Fed. Acordou ontem com uma bênção dos deuses, a intervenção dos bancos centrais mundiais.