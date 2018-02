Direto da fonte Prancheta Oito artistas plásticos estabelecem diálogo com a obra de Oscar Niemeyer, na exposição Possibilidades Centenárias. Estréia marcada para amanhã, na Brazil Gallery, em São Paulo. A obra acima é de Rita Bassan. Sem rima Arnaldo Antunes promete provocar e sensibilizar a platéia do Sesc Vila Mariana, no fim de semana. O show, baseado no seu último trabalho Qualquer, tem uma sonoridade particular. Própria de sua poesia concreta. Álbum de viagem As fotografias captadas por Rubens Gerch man em duas viagens à Índia resultaram no livro Eros e Tânatos - Diário de Uma Viagem . Na edição, o artista plástico faz interferências com sua pintura nas imagens. Lançamento marcado para sexta-feira na Livraria da Vila dos Jardins. CPMF, reta final? A CPMF chega esta semana à hora da verdade. Na contagem regressiva do Planalto, amanhã o Senado vota o texto em primeiro turno. Segue-se uma longa burocracia de prazos e discussões, até a votação em segundo turno. Que, nas contas do governo, pode acontecer no dia 21. E se o governo adiar novamente, com medo de não ter os votos? Vai tentar aprová-la em 2008 perdendo 90 dias de arrecadação. Outra saída seria conformar-se e usar recursos do superávit primário. O que custará ouvir mágoas intermináveis (a la Hugo Chávez?) do presidente Lula. Fed, o foco O Fed, banco central dos EUA, faz nesta terça a última reunião do ano. Nove entre dez analistas apostam em corte de 0,25 ponto nos juros. Mas a situação por lá - mesmo com Bush e seu pacote de ajuda aos mutuários - não melhorou. Portanto, há também quem acredite que o juro caia meio ponto. Na frente Serial livro. O Banco Safra lança amanhã o 26º volume da série Museus Brasileiros. O homenageado é o Museu Nacional/UFRJ - o mais antigo do Brasil, no Palácio de São Cristóvão, no Rio. Arte do Bem. Acontece na quarta-feira o lançamento de Livro Ilustrado de Arte: Vida e Obra de Eduardo Iglesias, com texto de Ida Zami. No saguão do Banco Daycoval. Depois de Gotan Project. Vai ter tango contemporâneo, amanhã, no Sesc Vila Mariana. Quem chega para conquistar os fãs do gênero é o grupo Sebastián Monk e banda. Dose dupla. Duas exposições movimentam, na sexta-feira, o Gabinete de Arte Raquel Arnaud. Uma é a mostra do artista plástico Julio Villani. Também por lá, realiza-se a coletiva Olhar Seletivo, com curadoria de Ricard Akagawa. Na intimidade. A Livraria da Vila dos Jardins será palco, amanhã, do pocket show de lançamento do livro A História dos Novos Baianos e Outros Versos, de Moraes Moreira. No direito. Os 59 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos serão repassados pelos olhares de cinco fotógrafas, amanhã, na Caixa Cultural Sé. Só quero sossego. Nelson Motta lança hoje, no bar Devassa, o livro Vale Tudo - O Som e a Fúria de Tim Maia. Em homenagem aos dez anos da morte do cantor. Bem brasileirinho. O Grupo Pau Brasil e Toninho Ferragutti sobem ao palco do Teatro do Centro Cultural São Paulo, na quinta-feira. O show encerra a quarta etapa do projeto, que é patrocinado pela Petrobrás. São Paulo revisitado. A Galeria Luisa Strina apresenta as videoinstalações do artista Marcellvs L. a partir de quinta-feira. Natal pelo mundo. O coral Luther King apresenta-se hoje no Sesc 24 de Maio. Dona dos palcos. Beatriz Segall é tema da biografia que Nilu Lebert lança, na quarta-feira, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Direto da fonte Colaboração silvia penteado silvia.penteado@grupoestado.com.br Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Produção Elaine Friedenreich e Marília Neustein diretodafonte@grupoestado.com.br fotosdafonte.estado@grupoestado.com.br