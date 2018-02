Direto da fonte Sabedoria antiga É tenso o clima no Senado nestes dias que antecedem a votação da CPMF. O senador Demóstenes Torres comentava quinta-feira que seu colega Leomar Quintanilha "não tem autoridade moral" para presidir a Casa. O líder do PMDB Valdir Raupp ouviu a crítica e desafiou Demóstenes: "Quero ver você falar isso na frente dele." Demóstenes saiu no ato à procura do adversário, mas não o encontrou. No fim da tarde, buscou conselhos com o líder de sua bancada, José Agripino: "Tenho um problema. Não encontro o Quintanilha para dizer que ele não tem autoridade moral para presidir o Senado. E tenho de pegar o avião daqui a pouco." Antes que Agripino desse uma resposta, um intrometido entrou na conversa: "Segue o conselho do sábio Ariano Suassuna. Falar mal dos outros só é bom se for pelas costas." Demóstenes gostou da idéia. Desistiu de esperar por Quintanilha e foi para o aeroporto. Conversa objetiva Desconfia-se que a reunião a portas fechadas na Fiesp, quinta-feira, com Henrique Meirelles, do BC, foi produtiva. Pelo que se apurou, os empresários desistiram de lamentar, técnicos da Febraban se abriram a discussões e Meirelles ouviu atento a todos os lados. Desta vez - surpresa - não houve choradeira por causa dos juros ou pedido de intervenção no câmbio. Conclusão: o Brasil vai dar mais um passo na reforma da legislação cambial, quase tão antiga quanto a República. Garimpo Um dos diamantes mais famosos do mundo, o Estrela do Sul, foi levado pela Cartier para a Art Basel de Miami. A pedra, de 128 quilates - a sexta maior do mundo -, foi descoberta por uma escrava na mina de Bagagem, no Triângulo Mineiro. Valor: US$ 33 milhões. Atriz? Alguém já imaginou Mônica Veloso no papel de Marquesa dos Santos? Anibal Massaini, sim. O produtor pensa nela para o papel em seu próximo filme. O projeto, que conta a chegada da família real ao Brasil, ainda está em fase de captação. Remendo A que ponto chegamos. O governador José Serra foi aplaudido por ter criado medida para devolver parte do IPVA para motoristas que tenham seu carro roubado ou furtado em São Paulo. Responsabilidade do Estado, a segurança não impede que sejam roubados dos paulistas algo como 200 mil carros por ano. Educação digital Vem aí a Universidade Virtual da TV Cultura, Univesp. Vai funcionar em um dos futuros canais digitais da emissora. Objetivos: reciclar professores e complementar a formação pedagógica. Tipo exportação Este fim de semana em Toronto é brasileiro. Até segunda, a cidade vê o Brazil Film Fest. A 02 conseguiu emplacar duas produções: Ginga, a Alma do Futebol Brasileiro, de Hank Levine, Marcelo Machado e Tocha Alves, e O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, de Cao Hamburger. Maluco beleza Atenção fãs ardorosos de Raul Seixas. O famoso Baú do Raul - aquela caixa que anda circulando com objetos pessoais do cantor - estará disponível, no dia 15, na festa Verão do Morro, no Morro da Urca, Rio de Janeiro. Para quem quiser mexer e remexer. Luzes Quem está mandando em Furnas, hoje, não é Luiz Paulo Conde. E sim seu padrinho, o deputado Eduardo Cunha. Verde Manhattan Franklin Feder, da Alcoa América Latina e Caribe, está movimentando empresários para o apoio à maior exposição sobre Amazônia em Nova York. A mostra - que já rodou Paris, Lausanne e São Paulo - será montada em abril, no Pier 17, em Manhattan. Impressão Digital José Carlos Pinheiro Neto Inspirador e protagonista de uma inusitada expedição pelo Brasil, o vice-presidente da GM do Brasil viajou de barco durante 24 horas entre Belém e Macapá, enfrentou uma longa estrada de terra para chegar até o Oiapoque, no ponto mais ao norte do Amapá e também cruzou a floresta amazônica nos Estados de Rondônia e Acre, passando inclusive por Tauaracá, município acreano onde nasceu sua mãe, Alayde Barroso. Suicida? Nada disso. Esse espírito de aventura se transformou em parte do livro Para Ver e Amar o Brasil da Janela de um Chevrolet, que a GM lança segunda-feira. Sai na frente O Banco Rendimento, maior importador de moeda estrangeira no Brasil, acaba de comprar a Action Câmbio, uma das maiores empresas de câmbio turismo do País. Oscar Niemeyer recebe, quarta-feira, a medalha da Légion d?Honneur, em casa, no Rio. O embaixador Antoine Pouillieute fará a entrega em nome do presidente francês Nicolas Sarkozy. A família Ermírio de Moraes acaba de doar a casa do senador José Ermírio, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Vai ser um centro cultural. A Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário decidiu investir 40% dos R$ 7,4 bilhões de seu banco de terrenos em imóveis para a classe econômica. A Agência Tudo, do Grupo YPY , já vendeu todas as cotas do Carnaval de 2008 em Salvador. E ainda lança uma novidade: as Cotas Cidadãs, para viabilizar os carnavais de bairros. Correção. Quem dirige a Sinfônica da Bahia não é mais Salomão Rabinovitz e sim o pianista Ricardo Castro. Absurdo. Se Lula cumprir mesmo o que prometeu aos sindicatos esta semana - criar dificuldades para demissões -, o Brasil terá dado dez passos atrás.