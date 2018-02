Direto da Fonte Franqueza Do alto do seus 84 anos, Olavo Setúbal não titubeou. Em reunião fechada para investidores, que tomou praticamente toda a quarta-feira, sobre o Grupo Itaúsa, na Apimec - Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, não quis deixar sem resposta uma pergunta sobre a concentração de investimentos da holding da família Setúbal no sistema financeiro, algo como 90% dos seus ativos. "A Itaúsa começou sua vida na indústria, sempre gostei de indústria. Tanto que temos a Itautec, a Duratex, a Deca e a Elekeiroz. No entanto, ao longo dos anos, ante a instabilidade da economia, a indústria financeira se tornou mais vantajosa. E ainda o é." Foi claro? Regras malfeitas Corre que já se sabe quem vai vencer o leilão das hidrelétricas do Rio Madeira, na segunda-feira. O consórcio que conseguiu especular mais antes do leilão com a comercialização de energia. Âncora Ana Paula Padrão na mira da Record? "Se estão de olho em mim, não me disseram nada", diz a jornalista, sobre os boatos dos últimos dias, que dão conta de que o SBT está revendo os grandes salários. O contrato de Ana Paula na emissora vence em 2009. Se for rompido - por qualquer das partes - antes disso, a multa é estratosférica. Palco, platéia, paz e amor Em clima zen, Sting e seus companheiros do The Police chegaram ontem ao Brasil. A banda, que se apresenta amanhã no Maracanã, está hospedada no Copacabana Palace. Na bagagem, uma cozinheira vegetariana. Entre os pedidos, um instrutor de pilates e um massagista. Disponíveis em tempo integral. No estádio, cada um terá seu próprio camarim. O de Sting tem fonte de água, tapete para ioga e sofás assinados por Philippe Starck. Se Raoni vai ao show? Provavelmente, não. Eles estão brigados. Tango 1 Pela primeira vez, na Argentina, um presidente civil eleito nas urnas em uma "situação normal" não fará o tradicional percurso em carro aberto desde o Congresso Nacional até a Casa Rosada pela avenida de Mayo neste domingo. Cristina Kirchner, paranóica com a segurança, pediu um carro fechado. Tango 2 Já os assessores de Néstor Kirchner estão preparando uma grande manifestação "espontânea" de despedida após o encerramento da cerimônia da posse. Os prefeitos dos municípios da Grande Buenos Aires, o tradicional curral eleitoral dos peronistas, pretendem levar mais de 30 mil pessoas à Praça de Mayo, para dar urras a Néstor. Futura Geni? Se perder a CPMF, na semana que vem, o governo já tem um Cristo para crucificar: o ministro Guido Mantega. A oposição o acusa de ter sido intransigente demais. E tem gente no governo achando que a oposição tem razão. You first Primeira empresa na América Latina a se arriscar num canal de marca, a Nestlé entrou no YouTube com comerciais do Nescau. Mea meia culpa O Ministério Público de São Paulo, em blitz de trabalho escravo na região do Bom Retiro e Brás, encontrou peças com etiquetas das lojas Renner e Marisa. As lojas se apressaram em assinar compromisso de maior cuidado nas compras. Coringão na cabeça De um corintiano conformado: certa vez, em um jantar, o anfitrião se desculpava com Frank Sinatra por não lhe dar a cabeceira da mesa. The Voice deu de ombros: "Não se preocupe, a cabeceira será onde eu estiver." É o que sonha a Fiel: enquanto o Corinthians lá estiver, a 2ª divisão do Brasileirão passa a ser a primeira. Impressão digital Gabriel Jaramillo Boa parte do mercado financeiro brasileiro tem dúvidas sobre o destino do ABN Amro/Real no Brasil, acreditando que o Santander, seu novo dono, vai acabar absorvendo a operação. Não é o que diz Gabriel Jaramillo, presidente do banco espanhol por aqui. "O Real é um excelente banco e uma marca forte. Vamos manter as duas operações em separado", avisa, lembrando que, na Espanha, o Santander comprou, há dez anos, o banco Banesto, quarto no ranking do país. E até hoje eles concorrem e operam separadamente. Aliás, é Patrícia Botin, filha de Emílio Botin, do Santander, que toca o Banesto. Na frente No dia 13, quando se festeja o bicentenário do almirante Tamandaré, o ministro Nelson Jobim tem uma "surpresa" para as três armas. Deve anunciar aumento de 27% já, e uma complementação a partir do ano que vem. O premiadíssimo chef Erick Jacquin recebe hoje para um jantar. Só de homens. Para os antigos habitués, o fato beira a heresia. O local onde funcionou o Baiuca, na Praça Roosevelt, reabre hoje. Ocupado por uma loja Extra Fácil, do Pão de Açúcar. Vem aí a primeira das cinco concessionárias Mahindra planejadas para São Paulo. Resultado de associação do grupo indiano Brahmma e da brasileira Bramont que está produzindo picapes em Manaus. 