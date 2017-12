Direto da Fonte Para brasileiro ver Os que acompanham a novela da reforma tributária sabem que as tentativas de fazê-la passar de forma consistente e profunda não passam de "espuma". Governadores, prefeitos e governo federal não se entendem há mais de 15 anos e não será agora que vão fazer o que é preciso. O teatro atual é para político ver e para pressionar a aprovação da CPMF. Como sempre. Portanto, o fato de o ministro Guido Mantega estar pretendendo ir ao Congresso quinta-feira, para entregar pessoalmente a proposta - que dizem estar pronta -, é mais um capítulo do espetáculo da vida brasileira. Será que o Brasil vai precisar quebrar para que levem a sério essa reforma? Troca de guarda? Não é a primeira vez, mas agora o rumor é mais forte.Tem gente fazendo contagem regressiva para a saída de Ronaldo Mazagão da Secretaria de Segurança do governo Serra. Um possível sucessor: o promotor Fernando Capez. Será? Praia ruim Na quarta-feira, enquanto o País se espantava com o caso da jovem presa com 20 homens em uma cela, no Pará, a governadora Ana Carepa passava o dia fazendo contatos no Rio. E reclamou da água do mar: estava gelada. A hora e a vez Não poderia ser de outro modo: um livro vai celebrar o centenário de Guimarães Rosa. Algum Sertão vem com registros fotográficos, desenhos, aquarelas e entrevistas realizadas com habitantes da região do Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Um trabalho da Fundação Stickel, em parceria com a escritora Cristina Mira. Lançamento: primeiro semestre de 2008. Da turma Como seu antecessor, o novo ministro da Articulação Política, José Múcio, foi personagem próximo ao mensalão. Soube "dele" por Roberto Jefferson. Obviamente, como todos, diz não acreditar na existência do esquema, mas admitiu que houve acordo do ex-ministro José Dirceu com Jefferson para transferência de R$ 20 milhões do PT ao PTB, Portanto, de Múcio, o novo ministro, pode-se dizer: ele viveu, assim, "perigosamente". Heroínas Mesmo com todo bombardeio, as agências reguladoras - quem diria - comemoram dez anos de vida. A Associação Brasileira de Agências de Regulação e a Escola de Direito da FGV vão premiar, segunda-feira, 10 personalidades que ajudaram a mantê-las vivas. Do bem Sintonia é isso. Ao subir no palco do Auditório Ibirapuera, Fernando Meirelles, vencedor da categoria Diversidade, do Prêmio Trip Transformadores, na quarta-feira, dedicou a vitória a Regina Casé. Em contrapartida, um dia antes, a atriz - que concorria com ele - falava justamente o oposto: que o troféu deveria ser mesmo do cineasta, por seu trabalho em Cidade de Deus. A sensação da platéia ao deixar o Auditório Ibirapuera, depois da premiação, era a mesma: a ordem é colocar a mão na massa e fazer e trabalhar pelos que precisam. Perna de pau Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder do PCC, quebrou a tíbia em uma pelada na hora do recreio, na penitenciária 2 de Presidente Wenceslau, anteontem. Levado à enfermaria, saiu com a perna engessada e agradecendo a atenção... Impressão Digital Barney O intrometido da foto é Barney, um tucano que montou acampamento em um clube de golfe de São Carlos, o Damha Golf Club. Ele faz par com outro tucano, Fred - que, como ele, foi adotado pelo pessoal do clube, com a devida autorização do Ibama. Os dois se divertem roubando e jogando as bolas no lago ou no buraco mais próximo. Eles são as atrações deste fim de semana no torneio aberto do Banco Real ABN Amro, que reunirá mais de 100 empresários. Na frente A Polícia Militar paulista tem um programa educacional de resistência a drogas e violência, destinado a criança de 9 a 12 anos. Na segunda-feira, faz no Anhembi, dentro desse programa, a formatura de 3 mil crianças de 21 escolas. Os pais estarão presentes. O leque é a inspiração do novo trabalho de Roberto Camasmie. O objeto se tornou interativo nas 43 obras do artista plástico: pode ser removido, usado e... voltar à tela. Estréia segunda-feira. Irene Ravache será a estrela do Natal do HSBC. Ao lado de 160 crianças, fará 14 apresentações da montagem Natal no Palácio Encantado, como contadora de histórias. Os espetáculos acontecem no Palácio Avenida, em Curitiba. De olho na expansão da oferta de crédito, o carioca CR2 prepara aterrissagem em São Paulo. Criado por Cláudio Coutinho e Carlos Guedes, ex-Banco BBM, o CR2 estréia na oferta de crédito imobiliário. A Doria Associados realiza semana que vem a quarta edição do Family Workshop. Pois é, a Associação Comercial de São Paulo informa: hoje, às 4 horas, o "impostômetro" chegou aos R$ 800 bilhões em impostos municipais, estaduais e federais pagos pelos brasileiros desde 1º de janeiro.