Direto da Fonte Gás ao gás em boa hora Sem ser adivinho, o embaixador Rubens Barbosa chamou a atenção na segunda-feira passada, em um seminário organizado por ele em Houston, Texas, para o fato de a Petrobrás ter descoberto um promissor campo de petróleo e gás em Santos. Baseava-se, a propósito, em informações publicadas pelo Estado dia 26 de setembro. "A Petrobrás havia anunciado que a perfuração de quatro pontos, em 10 quilômetros de extensão, tinha tido sucesso. Isto foi agora projetado para os 280 quilômetros imaginados", explica o embaixador. A notícia do Estado, em setembro, já dizia tratar-se da "maior província petrolífera dos últimos anos, com reservas que ultrapassam os 2,5 bilhões de barris". A revelação sobre o campo, somada a investimentos de R$ 112 bilhões da estatal, mais a licitação da Agência Nacional do Petróleo, no fim deste mês, foram apresentados como pontos de atração para os investidores em Houston. "Tivemos uma boa recepção, especialmente no setor de serviços", avaliou Barbosa. Moral da história: apesar de importante e de ter agitado intensamente o mercado acionário na quarta-feira, o anúncio do campo Tupi soou um pouco repetitivo para Barbosa. De fato, o dado crucial, de que ele aumenta em 50% as reservas conhecidas, acabou aparecendo justamente no momento em que a crise do gás volta com força às manchetes. PT: a barreira A idéia do governador José Serra de avaliar o valor de mercado das estatais paulistas parou, por enquanto, numa decisão da Justiça. Diante de um pedido do PT, um juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública suspendeu os efeitos dos contratos já assinados, com os bancos Fator e Citibank, para executar a tarefa. Elefante na sala Choveram críticas ao fato de o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, ter autorizado formalmente o início do funcionamento da papelera Botnia, na fronteira com a Argentina, em meio à Cúpula Ibero-americana, no Chile. Mas há quem considere o fato uma jogada de mestre: os presidentes ali reunidos não poderão ignorar o assunto. Yoko: dois tempos O ponto alto da performance que Yoko Ono fez no Teatro Municipal de São Paulo foi o sambinha no final da apresentação. O resultado veio de uma aula particular dada pelo bailarino J.C.Violla. E por falar na ex-senhora John Lennon, entre seus compromissos no Brasil Yoko visita, na terça-feira, a mostra Arte para Crianças, que está no MAM do Rio, onde tem sete peças. Com patrocínio da Vale, a exposição teve início no Museu Vale do Rio Doce, em Vila Velha, Espírito Santo. No ano que vem, será montada em Belém e São Luís. Geminado O estilista Carlos Miele decidiu abrir sua primeira loja em Paris. E vem com tudo. Ao escolher sua vizinhança, não poupou um só centavo. A loja será instalada num prédio do século 18 da rue de Saint-Honoré, próxima às de John Galliano e Zegna. Já em Nova York, Alexander McQueen e Stella McCartney são seus vizinhos no disputado Meatpacking District. Na fita A equipe americana que vai concorrer ao Young Creatives Competition no Festival Cannes Lions de 2008 tem talento brasileiro: Flavia Stefani, que mora em NY e trabalha na Vidal&Partners foi a redatora escolhida. Não é a primeira vez que jovens criativos brasileiros representam outros países na competição: Argentina, Republica Checa e Portugal já tiveram brasileiros em seus times. Tipo exportação Espera-se clima para lá de quente no 1º Seminário Wireless Broadband, terça-feira, em São Paulo. Afinal, um mês antes da licitação para exploração da nova rede 3G, vai colocar, lado a lado, players do setor e o secretário de telecomunicações, Roberto Pinto Martins. Não se espera que o governo arrecade muito mais que os R$ 2,8 bilhões, preço mínimo somado das freqüências. Impressão digital Jaime Ardila O novo presidente da GM Brasil e Mercosul já aterrissa no Brasil de olho no câmbio. "Quando percebemos que a valorização do real não era passageira, concentramos nossa atenção no mercado interno e revisamos nossos planos para exportações. Manteremos esse rumo em 2008", diz. Ele aposta que o setor automobilístico poderá crescer entre 10% e 17% no ano que vem. Será? Na frente A Dinamarca trouxe para a 7ª Bienal da Arquitetura de São Paulo, que abre amanhã para o público, a mesma exposição, Co-Evolution, que levou o Leão de Ouro na última Bienal de Veneza. Uma mostra da produção de seus arquitetos na China, ligada a questões de sustentabilidade. German Efromovich, presidente do Grupo Synergy, que controla a OceanAir e a Avianca, e Jorge Gerdau Johannpeter, do Grupo Gerdau, recebem segunda-feira, em São Paulo, o Prêmio Colômbia é Paixão. Dado a empresários estrangeiros que confiaram no potencial econômico colombiano. O cineasta Chico Teixeira acaba de ganhar o 13º prêmio com o filme Casa de Alice. Agora como melhor diretor, no Festival de Chicago. Os convidados VIPs da Mil Milhas Brasil, que começa hoje em Interlagos, vão testar um moderno dispositivo de segurança contratado pela organização: conferência das digitais. A Nova S/B, de Bob Vieira da Costa e Silvana Tinelli, assina projeto inédito para o mundo literário e político. Preparam a biografia do educador e político Chopin Tavares de Lima, com contribuições de texto e fotos via internet. O novo aparelho da Motorola V8Razor vem com sotaque português. Quando se tenta ligar para outro telefone, ouve-se o sinal de ocupado e, simultaneamente, aparece no visor a frase: "Sua mensagem falhou, porque a linha está ocupada."