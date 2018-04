Direto da fonte

Fernanda Lima e Selton Mello estão bombando na pesquisa da agência Namosca sobre preferências dos jovens paulistanos - ela com 39%, ele com 36%.

Marcos Mion e Daniela Ciccarelli lideram o clube dos que "só querem aparecer". E a lista dos indesejáveis tem Sérgio Mallandro, com 36,8%, e até Ronaldo Fenômeno, com 32,2%.

Mãe distante

Quieta em seu lugar ao lado de um ministro francês, Dilma Rousseff passou quase todo o tempo, no palanque do dia 7 de Setembro, sem falar com ninguém.

A ponto de Fernando Haddad sair de onde estava, na fila de trás, para ir trocar algumas palavras com ela. No que foi seguido, depois, por Adrienne Senna, mulher de Nelson Jobim.

Tango vermelho

Depois de apanhar do Brasil e do Paraguai, a Argentina agora apanha... de boletim do UBS/Pactual. O banco faz previsões negras para a economia ante a gastança indiscriminada dos Kirchners.

Além de subsídios e plano para financiar o emprego público, o governo se apossou até do dinheiro pago pelos direitos da transmissão de futebol pela TV.

As mais mais

Campeão nacional de venda de discos, Roberto Carlos é a capa da estreia, no País, da Billboard Brasil, que sai a 10 de outubro e será mensal - a original americana sai todas as semanas.

Trará o ranking das mais tocadas no País. Essencial na definição das tendências da música, ela "também terá aqui esse papel", diz o publisher Antonio Camarotti.

"Pilota català"

Quem vai ganhar uma biografia, do alto dos seus 38 anos, é Pep Guardiola. Partindo de 150 frases do técnico do Barcelona - desde quando ele era apenas jogador - o autor Josep Riera remontou sua trajetória profissional e pessoal.

No Barcelona pós-Ronaldinho Gaúcho, o catalão é umas das personalidades mais populares da Espanha.

Responsabilidade social

Fernando Meligeni, Hortência, Gustavo Borges e Marcelo Negrão já confirmaram apoio à campanha do Instituto Arte de Viver Bem. Que vai incentivar a prática de exercícios por mulheres que têm câncer de mama.

Sem telefones e computadores, com a despensa inutilizada pela chuva da terça, a Cajed - Casa de Apoio à Criança com Câncer - pede socorro. Precisa, com urgência, de alimentos para as crianças.

Depois de seis meses de aulas de cidadania e artes para jovens da comunidade, a Cia. de Teatro Heliópolis apresenta o espetáculo O Dia Em Que Túlio Descobriu a África. Sexta, no Sesc Ipiranga.

A chef Bel Coelho e o restaurante dui promovem, segunda, coquetel beneficente. A renda do evento vai para a associação socioambientalista Somos Ubatuba.

Já tem mais de 750 vídeos, e vai até dia 17, o concurso Giraturma por Mundo Melhor, feito pela rede Giraffa"s, com apoio da Unicef, pelos direitos das crianças. E que já doou brinquedos no Ceará, na Bahia e em Sergipe.

Durante todo o mês, a rede de hipermercados Extra estará com descontos nos produtos Procter & Gamble. Fruto de apoio aos projetos da APAE.

A campanha Shopping pela Cura, que começa terça, no Cidade Jardim, destinará 10% da renda para a Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer.

Com palestra de Paulo Rosembaum, a Fundação Ação Criança e a Clínica Stelle realizam amanhã, evento de combate à obesidade infantil.

A Chocolat du Jour preparou para outubro o Baú do Tesouro. Com renda, em parte, para os Doutores da Alegria.