Direto da fonte

Circula entre advogados um novo cálculo sobre o caso Cesare Battisti.

Começa com rápida indicação, por Lula, de Antonio Dias Toffoli para a vaga aberta no STF. Isso "combinaria" com a demora do ministro Marco Aurélio de Mello para dar seu voto - ele defende prescrição da pena e pediu vistas.

Toffoli teria tempo de tomar posse e votaria, certamente, a favor do italiano. O suficiente para que ele não seja extraditado - o voto de Gilmar Mendes já está contabilizado e Celso de Mello ficou fora do caso.

Meia luz 2

No entanto, parece que a Itália não está tão atenta assim ao caso Battisti. Surpreendida com o julgamento, desviou para Brasília grupo de jornalistas que iria para Fortaleza, procurar o italiano preso por ter beijado a filha.

O Ceará ficou para outra vez.

Passo a passo

Henrique Meirelles, do Banco Central, será homenageado com um jantar de peso dia 29, em São Paulo, na casa de Marcos Arbaitman. Três dias antes do prazo final de que dispõe para se filiar a algum partido político, se quiser disputar eleições em 2010.

Quem conhece Meirelles jura que ele só vai anunciar sua decisão no último segundo do segundo tempo. E mesmo assim, sem explicitar a vaga que quer disputar.

Para tanto, afinal, tem prazo até... Março.

A casa é sua

Aécio já pode sentir-se em casa quando vier a São Paulo. O mineiro inaugura, segunda, o Espaço Minas, em endereço escolhido a dedo: rua Minas Gerais, esquina com Avenida Paulista.

Serra confirmou presença.

It"s "longa" time

Paula Trabulsi se debruça sobre seu primeiro longa, Linha do Desejo. Baseado no livro Bancos de Memórias, de Maria Cecília Azevedo.

Bahia em Paris

As artistas Nathalie Grall e Catherin Keun chegam a Salvador para pesquisa sobre literatura de cordel.

Missão? Criar versão francesa para o fenômeno.

Rei-avô

Roberto Carlos vai ser vovô no ano em que comemora 50 de carreira. Ficou sabendo na temporada de shows que fez em SP. Sua filha Luciana veio de Londres, onde mora, para lhe dizer que está de cinco meses.

O pai? O italiano Piero Francesco Isaja - do mercado de capitais.

Desfazendo

José Dirceu recebeu delicada missão de Lula: viajar pelo interior paulista desarticulando alianças do PMDB com PSDB e DEM.

"Serviço" que o PT faz, também, em outros Estados.

Antes e pós-novela

No Fashion"s Night Out, os lojistas da Oscar Freire contabilizaram maiores vendas de seis até oito e meia da noite. Já nos shoppings, o maior fluxo começou depois das dez, encerrando-se à meia-noite. A Daslu esteve movimentada nos dois "turnos".

Que turnos? É que a turma das compras estava em casa durante os finalmentes de... Caminho das Índias.

Precaução

Antes de aceitar a filiação de Ana Paula Junqueira, o PV fez investigação minuciosa sobre os investimentos do marido dela, Johan Eliasch, em terras no Amazonas.

Os verdes não querem susto na campanha de Marina.

Páreo duro

José Maria Eymael autorizou institutos de pesquisa a incluir seu nome nas sondagens presidenciais para 2010.

O dólar, até a tarde de ontem, sobreviveu ao fato.

Márcio Pochmann pediu e Lula topou. O presidente vai à festa dos 45 anos do Ipea, sexta.

Arnaldo Antunes, Bia Wouk, Tomie Ohtake e outras 45 pessoas tiveram que colocar a mão na massa. Costumizaram pratos de cerâmica para o tradicional leilão do Museu Lasar Segall, dia 29, no Trio.

A fotógrafa Chris Day lança o livro Europa, quarta, na Livraria da Vila do Cidade Jardim.

Depois de pesquisa feita no Cemitério Israelita de Vila Mariana, sai finalmente o livro Os Primeiros Judeus de São Paulo, de Guilherme Faiguenboim e Paulo Valadares. Terça, na Saraiva do Higienópolis.

Marcelo Bratke abre segunda a turnê mundial Villa-Lobos Worldwide. Em Londres.

O Suplicy Café dos Jardins abrigará exposição de fotografias de Rafael Pieroni. A partir de segunda.

Com show de Claudia Leitte, Regininha de Moraes festeja, segunda, dez anos do Projeto Velho Amigo. Na Daslu.

Bez Batti e Dan Fialdini levam suas esculturas hoje para a Galeria Arte Aplicada.

Bronca no trânsito, ontem: "Olha a frente, Nelsinho..."