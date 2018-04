Direto da fonte

Em meio ao "comprou, não comprou" entre Planalto, Defesa e FAB a respeito dos aviões Rafale, da França, Marcelo Itagiba decidiu: vai colher assinaturas, na Câmara, para a criação de uma CPI dos Equipamentos Bélicos.

A falta de transparência no episódio, diz o delegado, é espantosa. "Como pode um ministro da Defesa desautorizar em público o presidente? E como pode o governo anunciar um vencedor quando a questão nem foi ainda analisada?"

Teste, semana que vem, para a base do PMDB?

Trick ou treat?

Pelo que se apurou pela indústria de aviação, há pouca chance de o processo de compra dos aviões franceses ser revertido. O Itamaraty não confia plenamente na intenção de transferência de tecnologia prometida pelos americanos.

Mesmo porque a Rafale Internacional promete uma transferência "ilimitada", enquanto a Boeing prefere usar palavra algo vaga: transferência "necessária".

Teje preso

Os crimes contra o consumidor começam a ficar mais caros para lojistas abusados. Acaba de ser criada, na área da Segurança, a Divisão de Investigações de Infrações contra o Consumidor, com três delegados.

Vão trabalhar com o Instituto de Pesos e Medidas - que investiga os abusos mas não tem poder de polícia.

Suando frio

Rômulo Barreto Mello, do Instituto Chico Mendes, está lutando pela aprovação de emenda orçamentária para revitalizar as reservas ambientais existentes em torno das cidades-sede da Copa de 2014.

Não dá para o Brasil fazer feio internacionalmente.

Pré-sal ambiental

Svend Nielsen, embaixador da Dinamarca no Brasil, deixou clara advertência em seminário esta semana: na exploração do pré-sal, é preciso uma exploração muito bem feita para "evitar derramamento de óleo no oceano".

Tem know-how: os dinamarqueses criaram, em 1971, o Ministério de

Combate à Poluição.

Voluntariado

Heitor Martins, da Bienal, prepara um segundo jantar de arrecadação de fundos para 15 de outubro. Dirigido ao setor industrial - que não terá que pagar R$ 2,5 mil para entrar, como aconteceu no primeiro evento.

Em compensação...

Prova visual

Para mostrar visualmente o que a Vale está fazendo, Roger Agnelli levou um "book" a Lula, na terça.

Com 49 fotos de obras da empresa em 14 Estados.

Homem a homem

José Serra escolheu a dedo o personagem principal de seu discurso no balanço do da lei antifumo: "Tem um amigo nosso, o Andrea Matarazzo, que fuma demais..."

Ivan por Michael

Michael Jackson teria deixado gravação de "Novo Tempo", de Ivan Lins. Sem acordo para veiculação.

Ski in, ski out

A perna quebrada de Luis Octavio Indio da Costa teve compensação: o Banco Cruzeiro do Sul fez ontem a maior captação da sua história: US$ 200 milhões.

Eu e mim mesmo

Ugo Giorgetti criou personagem fictício, um amargo comediante, especialmente para Antônio Abujamra. O resultado? Vem aí um longa-metragem.

Solo, um monólogo, tem pré-estreia em outubro, na Mostra de Cinema em SP.

Só no sapatinho

Aos 79 anos, Elza Soares pensou muito. Antes de aceitar ser madrinha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel.

Na frente

Silvio Santos está mesmo encantado com Roberto Justus. O apresentador terá um especial no SBT, dia 23 de dezembro. Vai cantar.

É dado como certo que Ivete Sangalo fará os shows de abertura de Beyoncé, em fevereiro, no Brasil. Ivete garante que não foi sequer consultada.

Guerra de agulhas na Semana de Moda de Milão. Roberto Cavalli e Dolce&Gabbana não abrem mão do mesmo dia e hora para seus desfiles.

Depois de baixar o download de duas obras suas, Paulo Coelho avisou pelo Twitter que vai liberar mais livros. No Natal.

O presidente mundial da Bunge, Alberto Weisser, é um dos homenageados pela BrazilFoundation, dia 29, no restaurante Cipriani, em NY.

Correção: o nome do atual prefeito de Caravelas é Luiz Antônio Alvim.

Apenas quatro dos 100 mil cadastrados no programa Cidadão Rubro-Negro, do Flamengo, passarão um dia com o time. A cereja do bolo? Um jantar com... Adriano.

