Direto da fonte

Uma comissão composta pelo prefeito de Caravelas, Davi Oliveira, recebeu domingo, na cidade, representantes do governo Jaques Wagner. O motivo? Dar curso a um desejo de Lula, manifestado quando ele visitou, em junho, o Parque de Abrolhos.

Reativar o aeroporto local, fechado há dois anos, para retomar o turismo por ali.

...e NO MAR

Mas, antes que esse turismo seja recriado, as unidades de conservação têm que estar preparadas para o movimento. Afinal, ele tem ser sustentável, para preservar a "floresta amazônica" que existe debaixo d"água.

A mesma água, aliás, que abriga a melhor qualidade de petróleo brasileiro.

FUNDO DO MAR

Recursos? Não há. A SOS Mata Atlântica e a Conservação Internacional selaram aliança marinha para criar um fundo que renderá para sempre.

Os recursos daí decorrentes ficarão ao dispor da União, que se encarregará de gerenciar essas unidades de conservação.

Às ONGs caberá a tarefa de acompanhar de perto o andamento dos trabalhos. A SOS fez isto, antes, no Atol das Rocas.

Ela ou ela

Não foi só a queda "eleitoral" de Dilma Rousseff na pesquisa Sensus que deixou o Planalto preocupado.

No bate-boca com Lina Vieira ela também perdeu. Ficaram com a ministra 23,6% dos consultados, contra 35,90% que apóiam a ex-secretária da Receita.

Bola na trave

Os mineiros não chegaram a comemorar ao saber que a Fifa reprovou o Morumbi.

É que a reforma do Mineirão - que quer tomar de São Paulo o jogo de abertura da Copa de 2014 - está mal parada. O projeto inicial, de R$ 1,6 bilhão, valia em um cenário pré-crise.

Agora, está na repescagem.

Chuvômetro

A Prefeitura não aceita as comparações entre a chuva da terça, que fez o Tietê transbordar, com a de maio de 2005, que foi bem maior e... sem transbordamento.

Em 2005, alegam os técnicos, os 140 milímetros de água caíram regularmente, o dia todo. E os 62 mm da terça desabaram em uma hora.

Chuvômetro 2

E a chuva surpreendeu a produção do longa de Bruna Surfistinha, que não conseguiu "surfar" na água. Correram todos para uma fábrica, mas o material... Afundou.

O "S" da questão

Clima tenso na Confederação Nacional do Comércio. Uma comissão do Senado decide, dia 15, sobre a criação de um novo "Sistema S", para a Confederação Nacional do Turismo.

Para a CNC, isso significa perder boa parte dos R$ 2 bilhões do "seu" Sistema S.

MOSAICO DO BEM

Seiscentos portadores do HIV e familiares estão sendo recrutados pelo Ministério da Saúde. Farão parte de um mosaico humano a ser clicado gratuitamente por Vik Muniz, sob o mote "Não ao estigma e ao preconceito".

A imagem será apresentada a 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a Aids.

E será doada a um museu ainda a ser escolhido.

QUATRO PATAS

Rodrigo Pessoa e Doda Miranda são os únicos cavaleiros brasileiros no Spruce Meadows.

Competição que começou ontem, em Calgary, Canadá.

Voo cego

Sujou para a Clean Air.

A nova empresa de aviação civil - que vem fazendo alarde de sua existência - não pediu, até agora, na Anac, autorização para operar.

SEM CARNAVAL

A Cervejaria Petrópolis entrou na F-1. Vai estampar, com a cerveja Itaipava, os capacetes e carros de Jenson Button e Rubens Barrichello no GP Brasil.

Na FReNTe

Simulando um banho de rio no Pantanal, o jacaré criado pelos irmãos Campana, para a Lacoste, vai ser mote da campanha mundial da marca.

Amy Winehouse e Bebel Gilberto agora têm algo em comum: o produtor inglês Mark Ronson. Ele se encantou com a voz da brasileira e fez questão de assinar o hit The Real Thing, de seu novo CD.

Em tempos de Ano da França no Brasil, Eike Batista ganhou encarte especial na revista francesa Paris Match.

A Escola da Vila recebeu aprovação do Ministério da Educação para abrir cursos de Pós-Graduação Lato Sensu.

Vem aí o Brazil Florida Week. Calma, não se trata mais um evento de moda, e sim de um intercâmbio imobiliário para potenciais clientes brasileiros. Organizado pela Sotheby"s International Realty.

O diretor do grupo de teatro Parlapatões, Hugo Possolo, lança amanhã, na Praça Roosevelt, o livro Palhaço-Bomba, com artigos e crônicas.

Uma colecionadora bateu recorde de agilidade: comprou a primeira foto da SP Arte/Foto. Por telefone, arrematou uma das imagens estampadas no convite da feira, que... abre hoje, no Shopping Iguatemi.

A quem interessar: portadores de coxas com circunferência superior a 60 cm têm menor risco de doenças cardíacas. Descoberta de pesquisadores da Universidade de Copenhague.