Direto da fonte

Nem bem Michael Jackson foi para a Terra do Nunca e sua irmã La Toya fechou, com grupo de empresários brasileiros, a inclusão do País na montagem de tributo ao Rei-Pop. Quando? Novembro.

Ela fará giro pelo mundo acompanhada de músicos do Earth, Wind and Fire, mais bailarinos contratados pela turnê de Michael que não aconteceu. La Toya trará, ainda, um sósia do irmão. Fala-se que, além da semelhança incrível, o moço dança e canta...

Black...

Pelo que se apurou, cada país terá um "plus" especial. No Brasil, a irmã de 53 anos de Michael convidou o Olodum e liberou o grupo para convocar outros artistas que queriam pegar carona na festa.

E mais: La Toya está treinando dueto com um cantor brasileiro que vive nos EUA.

...or white

Latoya, que nunca chegou aos pés do irmão, tem uma justificativa para a turnê: quem mais que eles, os irmãos, tem direito a fazer uma homenagem ao caçula? Crítica direta a todos os outros que estão fazendo o mesmo pelo mundo.

Ah! O papai Jackson não virá junto para tirar um lasquinha do evento.

Bombando

Os EUA também procuraram o Itamaraty para saber do estudo segundo o qual o Brasil já sabe fazer uma bomba atômica.

Antes dos EUA, a Agência Internacional de Energia Atômica havia questionado o governo a respeito. E ouviu que a pesquisa é só acadêmica e foi feita a partir de documentos disponíveis a qualquer um.

Pobre, o mercado

Demos os pobres aos mercados e falta, agora, dar os mercado aos pobres. É assim que Marcelo Néri, da GV-Rio, define a pesquisa "Microsseguros e a Nova Classe Média", que lança hoje.

Mercado, o pobre

Hoje, o seguro está concentradíssimo. Índice de Gini de 0,94. Se fosse zero, estaria distribuído por toda a população. Se fosse 1, apenas um brasileiro teria seguro. Néri vê, no microsseguro, a "fase 2" do microcrédito.

Escola São Paulo

Inspirado em São Paulo, Márcio Lacerda declara guerra aos outdoors de Belo Horizonte. Mandou retirar todos os que estão instalados irregularmente em vias públicas da cidade.

E encaminha projeto de lei proibindo publicidade externa em bairros tradicionais.

Pós-Sonrisal

Depois de ter experimentado a exótica combinação de moqueca de peixe com feijão tropeiro, parece que Nicolas Sarkozy ainda conseguiu chegar bem em casa...

Direto ao Ponto

Guillermo Zuñiga, ministro da Fazenda da Costa Rica, acaba de enriquecer o debate da economia mundial com nova teoria: a de que o mundo está vivendo... um problema caligráfico.

Foi numa reunião da Fundação Iberoamericana, em Madri, onde detalhou sua dramática conclusão. Para uns o cenário é um V - que simboliza queda e recuperação rápida. Para outros, um L, queda e estabilização lá embaixo. Nouriel Roubini acrescentou ao debate um W, em que a economia cai, sobe, cai de novo e sobe.

Ao ouvir, atento, a explicação, o brasileiro Wilson Brumer, irônico, acrescentou a letra... G: começa com um desaquecimento, seguido de pequena ascensão e se estabilizando em nível algo, assim, inferior.

Na frente

Vik Muniz está de malas prontas para a Rússia. Foi convidado para participar da Bienal de Arte de Moscou. Com estreia a partir do dia 25.

Thor, filho de Eike Batista e Luma de Oliveira, cresceu e foi visto atrás do palco do Pânico. De olho em Nicole Bahls.

Que John Galliano, que nada. São assinados por Alexandre Herchcovitch os dois vestidos de R$ 18 mil, cada, doados por Daniela Mercury ao Garage Sale da Dior. Em prol da Aliança Misericórdia.

No melhor estilo vi, gostei e quero bis, Ivan Zurita convocou Latino para animar a abertura de seu leilão, sexta, em sua fazenda de Araras. Conheceu o repertório do moço em show na casa de Lucilia Diniz.

O Itaú Cultural abre, hoje, a mostra Em Ritmo de Aventura: o Cinema da Jovem Guarda.

Marcio Kogan faturou o primeiro lugar no cobiçado Leaf Award, em Berlim. Na categoria Projeto Residencial.

Guerra entre as fast fashions. Depois de a londrina Top Shop desembarcar em Nova York, agora é a vez da americana Gap chegar a Londres.

Trocadilho ouvido nos arredores de Rosário,domingo: a Argentina ficou na...pro "Messi".