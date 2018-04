Direto da fonte

O Brasil vai ter uma fábrica de chocolate, em Salvador, destinada a produzir chocolate orgânico certificado.

Com assinatura de Luiza Olivetto, Diego Badaró e do americano criador do Dagoba Chocolat, Frederick Shilling, terá plantação própria de cacau em Itacaré.

Lançamento? Salão de Chocolate de Paris, em outubro.

Connoisseur

Durante um dos assaltos semana passada, em casa nos Jardins, um dos bandidos, descontraído, achou tempo para fazer ironias.

Viu no pulso de uma visita um relógio Bulgari - daqueles... - e advertiu: "Olha, não fique andando com isso por aí. Vale muito e você vai é acabar perdendo."

Não explicou como.

Os incluídos

O Censo Nacional do IBGE de 2010 vai trazer perguntas que muito cidadão vai estranhar. Os 230 mil agentes convocados precisarão saber se há deficientes na família, quanto tempo o titular demora para chegar ao trabalho ou, ainda, para onde vai o lixo da casa.

Um alívio: parte da população poderá preencher o formulário pela internet.

Passe, o livre

A comunidade de Heliópolis adotou um selo que, colado nos carros e motos, serve de salvoconduto para circular por toda a área.

A senha? O símbolo do Ra ta ta F.C, a popular equipe de futebol da região.

Além de "livre circulação", o selo serve para garantir que moradores não tenham seus carros... Roubados.

Fumaça fashion

Quem diria, Coco Chanel foi pega pela lei antifumo do governo José Serra.

No cartaz brasileiro do filme sobre a estilista, a atriz Audrey Tautou aparece sem o cigarro que segura na mão direita, na versão francesa do pôster.

Com ou sem seu cigarrinho, o longa tem estreia marcada para outubro.

Responsabilidade social

Os estilistas Marcelo Sommer, Simone Nunes e Bianca Ranucci assinam camisetas do Vogue Fashion?s Night Out. As peças, dentro da campanha O Câncer de Mama no Alvo da Moda, terão parte da renda transferida ao Instituto Brasileiro de Controle do Câncer.

A Incubadora de Empreendimentos para Egressos formou 125 ex-presidiários em cursos de gastronomia e prestação de serviços. Com apoio da Petrobrás, está capacitando outros 100 a terem seus próprios negócios.

O portal Inclusão Brasil (www.inclusaobrasil.com.br) já coloca à disposição o espaço para a divulgação de projetos nas áreas de responsabilidade social, sustentabilidade, cidadania e inclusão digital.

O Programa Porto Alegre, Cidade Criativa, do Santander Cultural, que acontece de 9 a 11 na capital gaúcha, vai tentar inserir a cidade no conceito de cidade criativa. Trata-se de uma rede mundial de cidades em transformação.

O Centro Educacional e Assistencial de Pedreira tem prestado assistência aos jovens da região. Com cursos de capacitação profissional e desenvolvimento de cidadania.

Cat Deeley, apresentadora de TV inglesa e embaixadora da UNICEF, vai visitar projetos sociais em São Paulo beneficiados pelo Change for Good. Iniciativa da British Airways, em parceria com a UNICEF.

A Imprensa Oficial e Fundo Social de Solidariedade do Estado assinaram a renovação do Projeto Aparas. Que vende a sobra de produtos gráficos e financia entidades carentes.

Rosangela Lyra promove na quinta o Garage Sale, no estacionamento da Dior. Com doações de clientes da loja, as peças serão vendidas em prol da Aliança de Misericórdia.