Direto da fonte

Sem alarde, a Segurança Pública entregou aos seus policiais, há cerca de 15 dias, um sofisticado campo de treinamento numa área de 300 mil metros quadrados próxima da Capital. Umas das atrações é uma pista para treinar perseguições - com derrapagens

e cavalos de pau.

O pacote inclui sete laboratórios sofisticados - um deles para investigações no campo da genética. Conjuntos como esse há apenas dois, ambos nos EUA.

A fé é verde

Marina Silva a tiracolo, a causa verde está conquistando os bipos da CNBB. "A Vida no Planeta" acaba de ser definido como o tema da Campanha da Fraternidade em 2011.

Como as reuniões preparatórias do encontro são muitas, e feitas com antecedência, as pastorais sociais vão atravessar 2010 debatendo e produzindo material sobre meio ambiente.

E há bispos avisando que "não são só as CEBs" - as comunidades de base - que veem com simpatia a candidatura da senadora.

Cartela cheia

Se a legalização dos bingos passar no Congresso nos termos em que está, avisa o relator Régis de Oliveira, as casas de jogos vão pagar 17% de impostos - depois de quitados os prêmios.

Para ele, é a saída para impedir a corrupção. "Pois hoje eles operam fora da lei e não pagam tributo nenhum".

Quem te vê

Meia-festa na Ancine. Entre 2001 e 2008 a produção de filmes nacionais cresceu 163%. Mas o público, só 6,6%.

Welcome?

Não só os estádios estão atrasados para a Copa de 2014. O Ministério do Turismo calcula que terá de qualificar 300 mil pessoas.

Terá R$ 440 mi para ensinar línguas e técnicas a garçons, taxistas e microempresas.

O Rio é uma pista

Feriadão à parte, os paulistas estão, neste fim de semana, invadindo as praias do Rio de Janeiro.

Só na Meia Maratona Internacional, a ser disputada amanhã, inscreveram-se cerca de 5 mil.

Pelo alto

Mark Wigley, diretor da Columbia University, dá hoje uma geral sobre as 15 favelas que serão remodeladas por conta da escola.

Ao lado dele, no helicóptero, o secretário Elton Zacarias, da Habitação.

COMO VERSALHES

Em clima de Ano da França, um show de vestidos, penteados e música dos tempos da monarquia vai marcar a entrega do Prêmio Master - o Oscar do mercado imobiliário.

Criada por Richard Luiz, por encomenda do Secovi e da Fiabci, a noitada será no Monte Líbano, dia 23.

Cora em Sampa

Finalmente, Cora Coralina terá homenagem à altura em SP. Suas obras são destaque da nova exposição do Museu da Língua Portuguesa. Estreia no dia 29.

Curadoria de Júlia Peregrino e cenografia de Daniela Thomas e Felipe Tassara.

Les étoiles

Cada uma na sua.Jeanne Moreauaterrissa no Rio, dia 21, para abertura do Festival de Cinema, no cine Odeon.

E Fanny Ardent é presença confirmada na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Em outubro.

De colecionador

Olga Safra casa-se amanhã a bordo de um Christian Lacroix. A mãe da noiva, Chella, também usa um modelo alta-costura do estilista.

Os vestidos estão entre os últimos criados por ele, antes da concordata da maison.

Na Frente

Milton Hatoum assumiu tarefa especial: está orientando leitura de grandes livros para internautas do site O Livreiro. O programa do momento é Crônica de Uma Morte Anunciada, de García Marquez.

Vai ter brasileiro, amanhã, no Festival de Veneza. A atriz Simone Spoladore, os diretores Daniela Tomas e Felipe Hirsch se juntam ao produtor Beto Amaral, na apresentação do longa Insolação.

O último trabalho de Tide Hellmeister, Brava Gente, será mostrado na Caixa Cultural do Rio, a partir de terça. As 50 ilustrações vão, em outubro, para outras capitais.

Com curadoria de Marcela Lordy e Marcelino Freire, acontece segunda, na Mercearia São Pedro, a Independente Disso. Mostra de curtas.

Justin Timberlake engajou-se em causa social. Vai construir, em LA, campo de golfe para crianças carentes.

Dentro do mês da fotografia em São Paulo, Valu Oria prepara coletiva de 31 artistas para sua galeria. Estreia dia 16.

Único brasileiro convidado, Clóvis Brigagão fala em Berlim, na terça, sobre relações Brasil e Argentina na área nuclear. Na Fundação Heinrich Boll.

A marca holandesa G-Star investiu alto para a Semana de Moda de Nova York. Contratou Seal para fazer trilha sonora ao vivo, no desfile do dia 15.

Com bênção de Lula e projeto de Marcelo Crivella, foi instituído o Dia Nacional da Marcha Para Jesus. O primeiro, em 2010, será dia 5 de junho.