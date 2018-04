Direto da fonte

O problema em torno do aeroporto Santos Dumont e do barulho que ele faz na vizinhança pode chegar ao fim hoje, se tiver bom desfecho uma importante reunião convocada por Murilo Barbosa. Desencadeado por motivos políticos, há quem reze para que o assunto tenha solução técnica.

O presidente da Infraero chamou Solange Viera, da Anac, Marilene Ramos, do Meio Ambiente do Rio e o brigadeiro Ramon Borges Cardoso, do Decea. Juntos, terão de resolver a polêmica sobre o fim dos voos noturnos.

Barulho 2

Umas das opções, segundo se apurou, seria a mudança da rota dos aviões para que não mais passem sobre os bairros. Se ela for escolhida, segurem os cintos. Dois técnicos ouvidos pela coluna juram que estará dado o start para confusão ainda maior.

Primeiro: os pilotos - que não mais enxergariam o Pão de Açúcar na aterrissagem - teriam que ser retreinados. Segundo: os voos entrariam na mesma rota de outros que pousam no Galeão obrigando à reformulação também por lá.

Até ontem, cada um dos presentes estava programado para levar seus auxiliares para o debate. Afinal, entre os titulares, experiência mesmo em aviação só a do brigadeiro Ramon.

Herança

Do presidente dos tucanos de São Paulo, José Henrique Reis Lobo, sobre a saída de Andrea Matarazzo:

"Será difícil encontra alguém com sua coragem e o espírito público para colocar no lugar."

Santoro vilão

Rodrigo Santoro vai estrelar Dois Sequestros, o novo longa de Marcos Jorge, no papel de um bandido do RJ.

O filme, produzido pela Zancrane, ainda está em fase de captação de recursos.

Bom exemplo

Quem passou ontem pelo Ibirapuera notou o trabalho sério na remoção de troncos com cupim, dentro do projeto de controle do Parque. Cada pedaço foi retirado depois de testes químicos e registro fotográfico.

Tardes brasilienses

Petistas, tucanos, ministros da esquerda, como Fernando Haddad e Orlando Silva, ou de outras cores, como Edison Lobão e José Múcio, alegres e faladores.

Onde? Na animadíssima feijoada dos 78 anos de Paulo Maluf, anteontem.

Na qual o aniversariante passou a tarde elogiando Palocci e dizendo que a mídia foi injusta com ele.

Reta final

Ayrton Senna vai virar, finalmente, longa metragem - mas Antonio Banderas, que queria muito o papel, não o conseguiu. "Chegamos a negociar, mas não deu certo", diz Viviane Senna.

O documentário-ficção vai às telas em 2010 - quando Ayrton faria 50 anos. Pela produtora Working Title.

Gringo, stay home

Antes de ser preso, Roger Abdelmassih bem que tentou renovar seu visto no consulado americano.

Saiu com um "cancelado".

Acá, mi papazito

Quem ganhou uma estátua em Buenos Aires foi... a mal-humorada Mafalda. Desenhada por Pablo Irrgang, está no bairro de Santelmo, bem defronte à casa onde morou seu "pai" - o ilustrador Quino.

dolce far tutti

Acabou o voto secreto no... Oscar. Os acadêmicos terão que ranquear seus filmes preferidos de um a dez. No lugar de apenas indicá-los.

Racha chique

Divergência no PV. Ana Paula Junqueira, recém- filiada, não pode ouvir falar da "companheira" Maria Cristina Mendes Caldeira.

E vice-versa.

Na frente

Juristas-gourmets, em rodízio pela cidade, degustaram nos restaurantes La Tambouille, A Bela Sintra e La Cocagne dois pratos de massa quase idênticos, batizados de ManUel Alceu e de ManOel Alceu. Estão em dúvida se foram - ou não - criados pela mesma pessoa.

José Roberto Mendonça de Barros passa a manhã de hoje na Talent. Explicando a nova ordem do mercado.

A chef Ana Luiza Trajano, do Brasil a Gosto, é a única brasileira que dará palestra no Cheese - evento organizado pelo movimento Slow Food. Dia 19, em Bra, na Itália.

Morton Scheinberg está lançando seu livro Terapêutica Biológica. Promete.

Rubens Matuck, MZK e Nove abrem exposições individuais amanhã, na Choque Cultural.

Celso Gitahy leva sua street art para a galeria de Mônica Filgueiras. Na terça.

Iara Jamra faz participação especial, amanhã, na estreia de Cuidado, Garoto Apaixonadoro. No Teatro Augusta.

Com sucessos de Carmen Miranda e marchinhas de carnaval, Bebel Gilberto e Seu Jorge prometem por os gringos para dançar na arena do Hollywood Boowl. Dia 11, em LA.

O título é em guarani, mas a mostra Mamõyguara Opá Mamõ Pupé vai reunir apenas artistas estrangeiros. Abertura dia 3 de outubro, no MAM.

Acaba de passar na CCJ da Câmara lei que permite pedir o divórcio... pela internet.

Direto da fonte

