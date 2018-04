Direto da fonte O "oitavo jurista" de Lula Nem bem Carlos Alberto Direito, do STF, foi-se embora, e já surgem especulações sobre quem será a oitava indicação de Lula para o tribunal. O meio jurídico aposta em dois nomes: Cesar Rocha e José Antônio Toffoli. Antonio Fernando de Souza: respeitado nos meios jurídicos e no Supremo, tem contra si a classe política. Pois, como procurador-geral da República, denunciou os "40 do mensalão". Cesar Asfor Rocha: é talvez o candidato com o mais amplo trânsito pelo poder em Brasília. No Congresso, conhece todos os deputados e senadores que têm alguma relevância. Pelo STF, é visto com certa reserva. José Antônio Dias Toffoli: o titular da AGU é amplamente apoiado pelo PT e por muitos políticos. Tem boa relação com Lula - mas o meio jurídico e vários ministros do STF acham que sua indicação seria política demais para o Supremo. Luís Roberto Barroso: candidato com sólida formação acadêmica, um constitucionalista. No STF, tem o apoio dos ministros Marco Aurélio Mello e Celso de Mello, mas não transita muito pela política. Advoga a favor de causas consideradas polêmicas, como o aborto de fetos com anencefalia e a defesa do italiano Cesare Battisti. Misabel Derzi: aumentaria a presença feminina na Corte. Lula pensou em seu nome quando Ellen Gracie estava para sair do STF. Roberto Caldas: apesar do pouco trânsito político, conhece Lula e é jovem. Mau tempo Cálculo da Convenção Mundial sobre Clima, aberta ontem em Genebra: seriam necessários US $ 400 bilhões anuais para conter os estragos do aquecimento central. Seria necessário, também, que o Brasil pagasse sua dívida, de US$ 2 milhões, para poder votar na reunião. Não pagou e não vai votar. Petropolêmica A questão do "tratamento diferenciado" aos Estados produtores de petróleo - tão falado por Edson Lobão - não é assim... um capricho pedido por Rio e São Paulo. É cláusula pétrea garantida no art. 20 da Constituição. Segundo Joaquim Levy, secretário da Fazenda do Rio, "está vetada partilha menor que a de hoje". Isto é: Lula só fez manter a ordem constitucional. Petropolêmica 2 E mais. Levy não acredita que, com a partilha, o governo vá ter mais controle sobre produção e preços, como na Arábia Saudita ou Venezuela. "Nesses países, o custo de extração é muito baixo. Aqui, o custo é altíssimo. E se você for brincar de abrir e fechar a torneira, vai virar uma bola de neve gigante de dívidas." Petropolêmica 3 Explicação: nos países onde o governo varia a produção, o petróleo é extraído com pouco investimento. Se você interrompe a extração, os custos param. No pré-sal brasileiro, com o enorme investimento feito, quando se para a produção os custos... Continuam. Fazendo marola O SBT e o Exército terão que explicar participação das Forças Armadas no programa Eliana, domingo. Tudo por causa de Milton Flávio, deputado paulista, que protocolou pedido de explicação sobre soldados, armas e helicóptero usados para levar o microfone da moça até o palco. oh, dó... Moços, frequentadores, do A Lôca, se espantaram. Assistiram de camarote, domingo, Juliana Paes, dançando sozinha na pista. Gente fina Ivete Sangalo liberou os músicos de sua banda para apresentações sem ela, durante a "licença maternidade". No lugar de Ivete, artistas se revezarão no palco. Respire fundo Da série "para verde ver". A mais nova empresa aérea do País tem sede em Brasília e se chama... Clean Air. Off road Se beber, não compre carro. A Toyota está desenvolvendo um sistema que trava a ignição se o motorista estiver alcoolizado. Novo, este luxo Tá difícil. Anna Wintour, da Vogue, decidiu: fará pit stop no Fashion?s Night Out, evento mundial contra a crise, no Macy?s.... do brega Queens, em Nova York. Brasileños Bem como Sasha ( filha biligue de Xuxa), Mônica e turma (filhos de Mauricio de Sousa) também terão versão em inglês e espanhol. Já Pelezinho, que não emplacou na Fifa como imagem oficial da Copa, terá outro destino. Mauricio está tentando transformá-lo em símbolo alternativo para 2014. TUDO AZUL ... Existem nada menos que 75 "blue men", divididos em shows pelo mundo, capitaneados por três fundadores da saga. Um deles, Matt Goldman, falou anteontem à coluna direto de NY. "Adoro fazer shows por aí, o público é o mais carinhoso que conheço", diz. Matt não fala em números mas revela que rege uma "orquestra" de 400 pessoas, com escritório fixo e sistema organizado. "Não vou ser uma multinacional", brinca. O Blue Man Group começa hoje suas apresentações no Credicard Hall, em curta temporada por SP. Porque azul? Inventamos uma história de que fomos encontrados pelos "blue men" que, na nossa opinião, sempre existiram. E mais. Acreditamos no mistiscismo do azul, que é a cor do oceano, do céu. Pessoas do mundo inteiro, em diversas culturas, se pintam de azul. Trata-se de uma consciência global. A tinta não faz mal? Não, é uma maquiagem, usada desde os tempos de Shakespeare (risos). Usamos uma hora só para o figurino. Os membros do Blue Man Group não falam nem ouvem, mas ironicamente foram convidados para fazer uma campanha de celular. Como foi isso? ( Risos). É verdade. Mas temos coisas em comum, como inovação, inteligência e diversão. Como fazer para não perder qualidade com tantos blue men? É um dos nossos maiores desafios. Tentamos fazer com que todos se sintam estimulados e envolvidos. Para cada lugar formatamos um show que tenha uma peculiaridade. O do Brasil, por exemplo, é o mais maluco deles. Porque vocês são informais e bem-humorados. Na frente A Pinacoteca acaba de comprar duas obras de Leda Catunda. Comemorando a boa fase, a artista abre exposição, amanhã, na Fortes Vilaça. O Unitário, de Pedro Pueche, será autografado hoje no Sallvattore. O livro trata da história de um médico perseguido pela Inquisição. A DM9DDB, que completa 20 anos, faz festa dia 09/09, às 09h09 da noite. Jesus Pinto da Luz, cotado para discotecar, trocou a balada por Madonna. Felipe Machado está entre os finalistas do Prêmio Jabuti. Com o livro Pong-Pong, escrito nas Olímpiadas da China. O megainvestidor Sam Zell aterrissa hoje para conferir a operação do seu mais novo investimento na Tenda. Depois do sumiço de Belchior - que já apareceu - surge novo na verbo na internet. "Dar um Belchior" ou "Belchiorar" significa... Desaparecer.