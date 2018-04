Direto da fonte Pena-longa Depois de ter desistido, no ano passado, da compra da National Beef, o JBS-Friboi está comprando o maior abatedouro de frangos dos EUA. A Pilgrim?s Pride, bastante endividada, faturou no ano passado nada menos que US$ 8,5 bilhões. ?Natural? que seja assim Mesmo com todos os assaltos que têm ocorrido nos Jardins, o bairro não se desvaloriza de jeito algum. Uma casa acaba de ser comprada por nada menos que... R$ 56 milhões. Em cima da hora Primeiro efeito da absolvição de Antonio Palocci. Ciro Gomes adiou o anúncio de seu título eleitoral em São Paulo. De 15 para 20 de setembro. Parto polêmico José Temporão, da Saúde, já se prepara para batalha na Câmara. Prega o veto de dois projetos de lei que regulamentam o trabalho de parteira no País. Embora reconheça a profissão (tanto que o ministério dá cursos de capacitação às parteiras), o ministro defende que apenas duas categorias estejam habilitadas para a realização de partos. Os médicos e os enfermeiros. Boa colheita Não há crise para a Monsanto brasileira. André Dias acaba de informar à matriz que ela cresceu 25% de julho a julho. Trata-se da unidade que melhor reagiu à crise no planeta, graças à introdução da biotecnologia no milho. Noves fora Sorte ou azar? O pedido de extradição de Cesare Battisti será julgado, no STF, no dia 9/9/2009, em sessão que começa às 9 horas. Por nove ministros. Da cera à cera Michael Jackson só perde para a rainha Elizabeth II. Acaba de ganhar sua 13ª estátua de cera, todas feitas pelo Madame Tussauds. Dia de Marina Único verde do governo Lula, o ministro Juca Ferreira evitou o microfone e o público na festa-filiação de Marina Silva no PV, domingo, em São Paulo. Perguntado sobre "Dilma ou Marina em 2010", contra-atacou: "Isso só pode ser provocação." Até o presidente do PV, José Penna, tomou cuidados: chegou com três seguranças, mesmo sabendo que a maioria, na plateia era gente sua. À vontade, mesmo, estava Zequinha Sarney. Tirou fotos com todo mundo e até anunciou o futuro líder do PV na Câmara: o baiano Edson Duarte. Dia de Marina 2 Marina mal chegou ao partido e já recebeu cobrança social. De Maria Cristina Mendes Caldeira, que apareceu com Vitor Fasano e Cristiane Torloni, exibindo camiseta com foto de Chico Mendes, repetida no colete de seu beagle. "Estou entregando a minha ficha de filiação a Marina. Mas só fico se ela expulsar os corruptos do partido", avisa. Já de saída? Blindagem eleitoral Lula não quer saber de bala perdida ou achada. Mandou colocar vidros a prova de bala no seu gabinete em reforma, no Planalto. Lé com cré Há razão oficial para a Argentina não ter enviado representantes ao encontro das Agências Sanitárias da América Latina. Alegam que estão ocupados demais com a... gripe suína. Cuba em Sampa Os músicos do Buena Vista Social Club chegaram animados a SP, ontem. Foram direto fazer compras na... rua Teodoro Sampaio. Muvuca Chic pela Oscar Freire O tempo ajudou e o clima era de passeio no Promenade Chandon, evento promovido domingo na rua Oscar Freire - a "Rodeo Drive tupiniquim". Pela muvuca chique passaram quase 15 mil pessoas, durante quatro horas, observando 33 lojas que se travestiram de showrooms. Com direito a minifestas, mas só para quem tinha pulseira vip. Marcado por intervenções culturais, como show de Jairzinho e Simoninha e o Balé da Cidade, o evento contou com cenografia e presença de Daniela Thomas, que transformou as ruelas dos Jardins em pequenas "Places de la Concorde". Sorte dos restaurantes, que foram literalmente atacados no pós-festa, depois do consumo de mais de 4.110 garrafas de Chandon. Santé! Direto Da Fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br