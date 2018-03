Direto da fonte Prado & Prado Além de Tropa de Elite 2 e Nunca Antes na História desse País, a produtora Zazen - de Marcos Prado e José Padilha- têm outros dois documentários saindo do forno. Ambos dirigidos por Prado. Um, baseado no trabalho sobre a geração de 68, do fotógrafo Evandro Teixeira, 68 destinos. Outro, o Água, que aborda a escassez de água doce no planeta. Bola dentro A Copa de 2014 vai ter juiz, e quem sabe até cartão vermelho, antes mesmo de começar. Silvio Torres, pela Câmara, e Ubiratã Aguiar, do TCU, fecharam acordo para fiscalizar tudo o que tiver dinheiro público. Câmara e tribunal contarão, nesse trabalho, com ajuda de fiscais do Estados e dos municípios onde os estádios serão reformados. Dólar áureo Ao comentar o destino do enfraquecido dólar, semana passada, Gustavo Marin, presidente do Citibank no Brasil, não teve dúvida: "A hegemonia americana sofreu impacto, sim. Mas está longe o dia em que o dólar vai perder sua condição de moeda-reserva. A exemplo do aureum, que sobreviveu muito tempo à queda do Império Romano. Outra face O tumulto no Senado não impediu a Casa de ter um estande para chamar de seu. Onde? Na Bienal do Livro de Curitiba, que vai até dia 4 de setembro. Estão sendo exibidas a Lei Áurea, a carta de renúncia assinada por Jânio Quadros e o diploma e termo de posse assinados pelo presidente Lula. Atos secretos? Nenhum, que se saiba. Me and myself Britney Spears por ela mesma. A cantora vai usar o Facebook para comercializar uma linha de presentes. Seis produtos estarão disponíveis para os seus dois milhões de seguidores. Pelo que se apurou, o carro-chefe da venda online são os cartões. Alguns com imagens de sua última turnê, Circus. E outros desenhados por... Britney. Responsabilidade social O Grupo Pão de Açúcar vai vender, em toda a rede, a Bola Solidária, da Fundação Cafu. A expectativa dos parceiros é arrecadar R$ 450 mil, destinados à fundação. O Instituto Singularidades recebe Soninha Francine, quarta, para palestra sobre a drogas entre os jovens. Na quinta, Paulo Tatit, do Palavra Cantada, fala da importância da música na educação. A Atlantica Hotels arrecadou o seu primeiro milhão para a Childhood Brasil. Vai investir em programas de enfrentamento da exploração sexual de menores no turismo. Para comemorar o Rosh Hashaná, dias 18 e 19, a Chocolat du Jour criou um produto especial, a Lata Shaná Tová. Da renda, 10% serão destinados à UNIBES. Acontece amanhã, no Terraço Itália, chá beneficente pilotado em prol do Instituto Rodrigo Mendes. Equipes da Ultragaz distribuíram 6 milhões de folhetos explicativos sobre pressão alta. Com a campanha, arrebataram o Prêmio Marketing Best Responsabilidade Social. A SulAmérica levou - com apoio da Odonto Criança e do Projeto Casulo - o programa Saúde Bucal para os bairros do Real Parque e Jardim Panorama. Luiz Alberto Figueiredo Machado, da área de ambiente do Itamaraty, vem terça a São Paulo falar sobre sustentabilidade e o cimento. No fórum Cement Sustainability Initiative, organizado pela Votorantim e com presença de 18 países. A expectativa do McDia Feliz 2009, em prol do GRAACC, é arrecadar mais de R$ 12 milhões com a venda de sanduíches Big Mac. O que representa um crescimento de 4% em relação ao ano passado.