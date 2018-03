Direto da fonte A conta é do povo Adivinhem quem é que vai pagar a conta dessa confusão entre a Receita Federal e o governo? "Nós, os contribuintes, claro" esclarece o consultor Clovis Panzarini. Se as ações já não são das mais céleres na RF, imaginem agora com o desmonte provocado por brigas e demissões. Qual foi a influência da performance de Lina Vieira na queda da arrecadação da União? "Uma curta gestão, como a da ex-secretária ou de qualquer outro chefe que fique pouco tempo, não tem impacto imediato como as pessoas imaginam, seja para o bem ou para o mal", aponta Panzarini. Mais danosa é a permanente percepção do contribuinte brasileiro de que vai haver, logo logo, MAIS uma anistia. E assim, lembra o veterano tributarista, ele não terá de pagar multas se sonegar. Nas nuvens José Sarney não consegue decolar do tiroteio do Senado, mas vai dando um jeito para voar mais alto e confortável fora do Congresso. O senador, que sempre gostou de voar em jato modelo Rocher 800, parece que está preferindo um Chalenger modelo 300. Mistério no ar Tem gente se perguntando porque o STF está adiando o julgamento do caso da eleição do Tribunal Regional Federal em São Paulo. Fez isto ontem, novamente. O novo presidente, Paulo Octávio, não foi empossado em função de reclamação da derrotada Suzana Camargo. Enquanto o mérito não é julgado, Eros Grau deu uma liminar salomônica mantendo no cargo a presidente Marli Ferreira. Rico, eu? Será regulamentado na terça, em Brasília, o esperado Fundo Solidário de Coesão Educativa. Fernando Haddad discute com 17 ministros de Educação de outros países quem deverá dar ou receber recursos. Ainda não se sabe de qual lado o Brasil vai ficar. Protoprojeto Prótogenes Queiroz, quase no PC do B, está fazendo intensivão. Passou o dia, anteontem, no Senado. Calção e calça curta Depois da Cosan e da Lupo, chegou a vez de a Unimed ver seu acordo com o Palmeiras bater na trave. Desta vez, no último minuto do segundo tempo. A Unimed teve que cancelar, ontem, o coquetel de assinatura de contrato para patrocinar o calção do time. Calça curta 2 Luiz Beluzzo credita o recuo a falha de comunicação entre Palmeiras e Samsung, patrocinadora do uniforme do time. "A Samsung ligou ontem e rejeitou o acordo, depois de ter acertado as compensações", lamenta. Tricô previdente Serra recebe hoje, em São Paulo, Guido Mantega. Lobby do salgadinho A Assembleia do Rio entrou em rota de colisão com a Anvisa. Anulou a decisão da agência que proíbe a venda de produtos não-medicinais em farmácias. O STF decidirá o imbróglio. Tons e tintas Ponto para Heitor Martins. Com presença confirmada de Juca Ferreira, esgotaram-se os 450 convites - R$ 2,5 mil, cada - para o jantar de arrecadação, terça. Em prol da próxima Bienal. Na organização, a conselheira Suzana Steinbruch. Cheiro literário O romance de João Silvério Trevisan virou perfume. Natura e Givaudan desenvolveram essência reproduzindo fórmula usada pelo protagonista do Rei do Cheiro. Lançamento hoje, na Livraria Cultura, com direito a marcadores aromatizados. Na frente Curiosa a maneira pela qual José Celso Martinez volta, 40 anos depois, a participar da peça Na Selva das Cidades, de Bertold Brecht. Em total "off"... recitando frases ao final do espetáculo. Estreia dia 11, na Funarte. O seminário do IBC acaba hoje com debate entre a especialista em intercepção telefonica Ada Pelegrini e Nilson Naves, do STJ. Mediação de Eduardo Muylaert. Será domingo, na raia da USP, a Corporate Run. Com mais de 400 atletas inscritos. Com coordenação de Philippe Takla, a Fundação Ema Klabin oferece, a partir de terça, cursos de História da Arte. Black Linhares batizou de Pinturas a exposição que tem abertura marcada segunda, na Mercearia São Roque. Boi na linha: os ex-confinados da A Fazenda fazem jantar de confraternização, hoje, na churrascaria Red Angus. Paulo Szot avisa: não vai cantar na peça de Pedro Almodóvar na Broadway. Preferiu a ópera O Nariz, de Shostakovitch, no Metropolitan. Tem gente confusa com a divergência entre José Serra e Fernando Henrique Cardoso: um quer banir o cigarro, o outro, liberar a maconha... Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br