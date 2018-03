Direto da fonte Lula e o carbono Lula e grande elenco estarão em Copenhague, no início de outubro, para torcer pelo Rio na definição da sede das Olimpíadas de 2016. Mas ele não está confirmado que vá ao encontro mundial de mudanças climáticas, em dezembro, na mesma cidade.. Os verdes já saíram no grito: o PV, com Marina Silva e tudo, faz passeata domingo, no Rio, para pressionar o presidente. Para eles, não faz sentido o presidente faltar a esse evento, que é muito mais importante. Lula e o carbono 2 Brasília vê o assunto de outro modo. Mais importante do que a presença de Lula, diz um diplomata, é o País "apresentar na reunião climática uma posição madura e responsável". E, nesse caso, anuncia-se um grande avanço: o governo trabalha para levar um número preciso de redução da taxa de carbono até 2020 - coisa que até há pouco se recusava a fazer. Vai começar As eleições entraram ontem na pauta do mercado financeiro, que até agora vinha ignorando o assunto. Por meio de análise para clientes feita pelo JP Morgan, falando de Dilma, Serra e Antônio Palocci. Divisor de águas Pelo que se apurou, a opção de Jaime Garfinkel, da Porto Seguro, por uma associação com o Itaú/Unibanco, e não com Bradesco, foi motivada por detalhe crucial. A dupla Roberto Setubal e Pedro Moreira Salles lhe deu uma autonomia gigante. Última ponta O mar de bitucas nas ruas de São Paulo, resultado da lei antifumo, pode estar com os dias contados. Projeto do vereador Claudio Fonseca obriga a Prefeitura a instalar "duas lixeiras com cinzeiro a cada faixa de quadra da cidade". Para aliviar o custo, permite-se propaganda nas lixeiras. Se essa rua falasse... A Rodovia Milton Tavares de Souza, que liga Campinas à Unicamp, deve mudar de nome este ano. Projeto do tucano Milton Flávio troca o nome do general dos anos 70 pelo de Zeferino Vaz, que na mesma época foi reitor da universidade. Prevê-se reação de familiares do general. Fica pra outra Como veio à tona a negociação para salvar a empresa Quattor da crise, foi adiada, sine die, a inauguração da expansão de sua indústria, ontem, em São Paulo. Que já tinha presença confirmada de Lula. Voo do bem O Airbus número 4000, que a TAM recebe na sexta-feira, em Hamburgo, chega ao Brasil com uma carga muito especial. Quase 700 quilos de roupas, cobertores e mochilas para o Lar Escola São Francisco. Nas páginas Luiz Gonzaga Beluzzo e João Manoel Cardoso de Mello decidiram entrar no mercado editorial. A Edições Facamp, da universidade do mesmo nome, estreia em outubro, com O Problema do Café no Brasil, de Delfim Netto, e O Capitalismo Tardio, de Cardoso de Mello. Hable con él A convite de Pedro Almodóvar, o barítono brasileiro Paulo Szot vai estrelar o musical Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. Em teatro da Broadway. Ziraldo na feira Está para sair do forno o livro Ziraldo em Cartaz. São mais de 50 anos de cartazes criados por ele para teatros, shows, cinemas e manifestações políticas. Lançamento na Bienal do Livro do Rio, em setembro. Crédito miúdo Guilherme Afif vai "por o pé no acelerador" na área do microcrédito. A ordem é emplacar o Banco do Povo em todas as 645 cidades paulistas até o fim do ano. Semana que vem, entram mais 40 cidades. "E temos R$ 120 milhões para gastar", adianta o secretário. Direto da França Para homenagem a Serge Gainsbourg, dias 3 e 4, no Sesc Pinheiros, a Orquestra Imperial ensaia com o arranjador... do próprio. Jean Claude Vannier já está com sua banda no Rio. Teatro Cultura Artística terá expansão Gilberto Kassab bateu o martelo. Confirmou, anteontem à noite, durante evento na sala Cultura Artística Itaim, que o novo teatro da Nestor Pestana poderá utilizar parte da área ocupada hoje por um grande estacionamento na Praça Roosevelt. Uma vez reconstruído, o espaço passará a funcionar não apenas como sala de espetáculos mas, também, como centro cultural com atividades, aulas e workshops. Os convidados da inauguração oficial da sala do Itaim, onde passam a funcionar as atividades da Sociedade de Cultura Artística, assistiram à apresentação da campanha criada pela agência Talent - com depoimentos de Antonio Fagundes, José Mindlin e Monica Salmaso, entre outros. O objetivo é arrecadar mais fundos para a obra. Metade dos R$ 75 milhões necessários já foi obtida. Parte está sendo utilizada para restaurar o painel da fachada, de Di Cavalcanti, marca registrada da construção. A expectativa, anunciada no evento, é que o novo teatro fique pronto em 2112. Exatamente quando a SCA completará 100 anos. Na frente Alan McCollum, pai da arte conceitual e destaque na 28ª Bienal de SP, abre sua primeira individual em São Paulo. Hoje, na Galeria Luciana Brito. Brasileiro gosta de moda. Cerca de 1.100 visitantes foram à estreia da mostra de Christian Lacroix. Domingo, na Faap. Eliana vai matar saudades do público infantil, domingo, em sua estreia no SBT. Terá como uma das principais atrações Maisa, a garota-prodígio e xodó do dono do Baú. O documentário Ecos, de Pedro Henrique França e Guilherme Manechini, foi selecionado para o É Tudo Verdade. Exibições dia 1 e 4, na Cinemateca. O champanhe continua o mesmo, mas a embalagem... A partir de setembro, as garrafas do Veuve Clicquot vêm com cartucho sustentável. E selo verde. Ruy Ohtake faz palestra sobre arquitetura, novembro, no American Institute of Architects, em Nova York. Com direito a introdução e apresentação de Paul Goldberger, crítico da revista The New Yorker. A Cosac Naify lança setembro, em coedição com a Maison Européenne de la Photographie - museu francês -, o livro A New Sentimental Journey. Assinado pelo fotógrafo brasileiro Alair Gomes. Tem campanha nova contra Sarney na internet, com abaixoassinado e tudo. O nome? "Ajude a tirar Sarney da... Academia Brasileira de Letras. "